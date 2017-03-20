В Барнауле не согласовали митинг против коррупции. Власти заподозрили организаторов в клевете

Мэрия Барнаула 17 марта отказалась согласовать митинг против коррупции, организованный соратниками оппозиционера Алексея Навального, указав в качестве обоснования, что цели мероприятия предположительно «нарушают ограничения, предусмотренные статьей 128.1 УК РФ („Клевета“)».

Целью мероприятия было заявлено «привлечение внимания общественности к недопустимости нарушения конституционных прав граждан, а также ущемления основополагающих прав и свобод человека», в том числе «выражение поддержки требований граждан расследовать факты коррупции высших должностных лиц России».

На чем именно основано подозрение в нарушении статьи УК о клевете, в документе не сказано.

20 марта организатор митинга Ольга Фотиева направила в администрацию Барнаула заявление, в котором указала на незаконность отказа, поскольку закон «О собраниях» позволяет региональным властям лишь предупреждать организаторов об ответственности за нарушение УК, но не запрещать митинг из-за подозрений.

Фотиева подчеркнула, что на основании постановления Конституционного суда считает митинг согласованным, и заявила о готовности обжаловать действия городской администрации в суде. В комментарии «Интерфаксу» она добавила, что допускает изменение формы мероприятия с митинга на пикет.