Свердловская администрация признала митинг «Он вам не Димон» антиконституционным

Администрация Свердловской области отказалась согласовать митинг «Он вам не Димон» в Екатеринбурге, поскольку его цель, по мнению чиновников, нарушает Конституцию России. Выдержки из документа, поступившего от администрации, опубликовал Алексей Навальный.

В документе говорится, что цель публичного мероприятия — «против коррупции, за права человека». Администрация предложила заявителям изменить цель проведения митинга «на не нарушающую Конституцию Российской Федерации».

В своем ответе заявителям чиновники также пишут, что фактически митинг будет направлен против премьер-министра России Дмитрия Медведева. Как говорится в документе, акция «может трактоваться как направленная на подрыв безопасности государства <…> и насильственное изменение конституционного строя». Кроме того, в заявке на митинг обнаружили разжигании ненависти и вражды.

Навальный сообщил, что митинги «Он вам не Димон» готовят в 79 городах России. Шесть заявок, по его словам, уже согласованы. Акции пройдут 26 марта.