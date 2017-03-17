Свердловская администрация признала митинг «Он вам не Димон» антиконституционным

Навальный
12:24, 17 марта 2017
Надежный источник

Администрация Свердловской области отказалась согласовать митинг «Он вам не Димон» в Екатеринбурге, поскольку его цель, по мнению чиновников, нарушает Конституцию России. Выдержки из документа, поступившего от администрации, опубликовал Алексей Навальный.

В документе говорится, что цель публичного мероприятия — «против коррупции, за права человека». Администрация предложила заявителям изменить цель проведения митинга «на не нарушающую Конституцию Российской Федерации».

В своем ответе заявителям чиновники также пишут, что фактически митинг будет направлен против премьер-министра России Дмитрия Медведева. Как говорится в документе, акция «может трактоваться как направленная на подрыв безопасности государства <…> и насильственное изменение конституционного строя». Кроме того, в заявке на митинг обнаружили разжигании ненависти и вражды.

Навальный сообщил, что митинги «Он вам не Димон» готовят в 79 городах России. Шесть заявок, по его словам, уже согласованы. Акции пройдут 26 марта.

Согласованием публичных акций в Екатеринбурге занимаются не власти города, а областная администрация. Соответствующий закон был принят в 2015 году.
Подготовка митингов «Он вам не Димон» связана с выходом расследования Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» Дмитрия Медведева. ФБК выяснил, что премьер-министр России пользуется недвижимостью и яхтами некоммерческих фондов, которыми управляют люди из его окружения.
Медведев никак не ответил на выдвинутые против него обвинения. В Кремле заявили, что не будут комментировать расследование ФБК, потому что Навальный был осужден по обвинению в мошенничестве.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться