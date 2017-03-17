Власти Нижнего Новгорода согласовали митинг за отставку Медведева. И в тот же день запретили

Администрация Нижнего Новгорода утром 16 марта согласовала заявку на митинг против коррупции и за отставку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, поданную активистами местного штаба Алексея Навального.

Через несколько часов замглавы администрации города Мария Холкина прислала организаторам письмо с сообщением об отказе в проведении митинга, сообщают в штабе.

«Таким образом, у нас на руках два взаимоисключающих решения администрации по поводу проведения митинга 26 марта», — заявили активисты, добавив, что «считают митинг согласованным» и намерены обжаловать действия Холкиной в суде.

Штаб Навального в Нижнем Новгороде опубликовал документ о согласовании мероприятия. В нем сказано, что администрация разрешает провести митинг 26 марта на площади Маркина с 13:00 до 16:00.

17 марта также стало известно, что администрация Свердловской области отказалась согласовать аналогичный митинг в Екатеринбурге, посчитав, что акция «может трактоваться как направленная на подрыв безопасности государства <…> и насильственное изменение конституционного строя».