Власти Нижнего Новгорода согласовали митинг за отставку Медведева. И в тот же день запретили

Штаб Навального в Нижнем Новгороде
16:27, 17 марта 2017
Надежный источник

Администрация Нижнего Новгорода утром 16 марта согласовала заявку на митинг против коррупции и за отставку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, поданную активистами местного штаба Алексея Навального. 

Через несколько часов замглавы администрации города Мария Холкина прислала организаторам письмо с сообщением об отказе в проведении митинга, сообщают в штабе.

«Таким образом, у нас на руках два взаимоисключающих решения администрации по поводу проведения митинга 26 марта», — заявили активисты, добавив, что «считают митинг согласованным» и намерены обжаловать действия Холкиной в суде.

Штаб Навального в Нижнем Новгороде опубликовал документ о согласовании мероприятия. В нем сказано, что администрация разрешает провести митинг 26 марта на площади Маркина с 13:00 до 16:00.

17 марта также стало известно, что администрация Свердловской области отказалась согласовать аналогичный митинг в Екатеринбурге, посчитав, что акция «может трактоваться как направленная на подрыв безопасности государства <…> и насильственное изменение конституционного строя».

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о планах организовать митинги за отставку Дмитрия Медведева под названием «Он вам не Димон» в 79 городах России. В шести городах акции были согласованы.
Поводом для митингов стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» Дмитрия Медведева. Фонд Навального выяснил, что премьер-министр России пользуется недвижимостью и яхтами некоммерческих фондов, которыми управляют люди из его окружения.
Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента РФ в 2018 году. Представители российских властей утверждают, что он не может этого делать из-за судимости.

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