Перед открытием штаба Навального в Томске активистам залили монтажной пеной двери и закрасили стекла машин

А вот что сейчас представляет из себя моя машина

После того, как Хлестунова и Фадеева смогли выбраться из своих квартир, они обнаружили, что их машины также повреждены. Автомобиль Хлестуновой закрасили черной краской, а в глушитель залили монтажную пену. Фадеевой также закрасили окна и прокололи колеса. Фадеева вызвала полицию.

Доброе утро. Не могли выйти с утра из квартиры, не понимали в чем дело, пока не пришёл друг из соседнего дома и не сказа...

Ранее монтажной пеной были залиты двери штаба Навального в Нижнем Новгороде.

В декабре 2016 года Навальный объявил, что намерен выдвинуться в президенты в 2018 году. Поводом стало решение Верховного суда об отмене его приговора по делу «Кировлеса» — до этого судимость не позволяла Навальному баллотироваться. Затем это дело было пересмотрено, Навального снова признали виновным, но приговор пока не вступил в законную силу.