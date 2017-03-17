Перед открытием штаба Навального в Томске активистам залили монтажной пеной двери и закрасили стекла машин
В Томске залили монтажной пеной дверь квартиры Алены Хлестуновой — координатора предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Таким же образом была заблокирована дверь сотрудницы штаба Ксении Фадеевой.
Доброе утро. Не могли выйти с утра из квартиры, не понимали в чем дело, пока не пришёл друг из соседнего дома и не сказа...Опубликовано Ксенией Фадеевой 16 марта 2017 г.
После того, как Хлестунова и Фадеева смогли выбраться из своих квартир, они обнаружили, что их машины также повреждены. Автомобиль Хлестуновой закрасили черной краской, а в глушитель залили монтажную пену. Фадеевой также закрасили окна и прокололи колеса. Фадеева вызвала полицию.
А вот что сейчас представляет из себя моя машинаОпубликовано Ксенией Фадеевой 16 марта 2017 г.
На 17 марта в Томске запланировано открытие восьмого регионального штаба Навального.