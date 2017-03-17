Ищете автосервис, где не обманут? Вам сюда carfix.ru

Перед открытием штаба Навального в Томске активистам залили монтажной пеной двери и закрасили стекла машин

Интерфакс
06:30, 17 марта 2017
Надежный источник

В Томске залили монтажной пеной дверь квартиры Алены Хлестуновой — координатора предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Таким же образом была заблокирована дверь сотрудницы штаба Ксении Фадеевой.

Доброе утро. Не могли выйти с утра из квартиры, не понимали в чем дело, пока не пришёл друг из соседнего дома и не сказа...

Опубликовано Ксенией Фадеевой 16 марта 2017 г.

После того, как Хлестунова и Фадеева смогли выбраться из своих квартир, они обнаружили, что их машины также повреждены. Автомобиль Хлестуновой закрасили черной краской, а в глушитель залили монтажную пену. Фадеевой также закрасили окна и прокололи колеса. Фадеева вызвала полицию.

А вот что сейчас представляет из себя моя машина

Опубликовано Ксенией Фадеевой 16 марта 2017 г.

На 17 марта в Томске запланировано открытие восьмого регионального штаба Навального.

Ранее монтажной пеной были залиты двери штаба Навального в Нижнем Новгороде.
В декабре 2016 года Навальный объявил, что намерен выдвинуться в президенты в 2018 году. Поводом стало решение Верховного суда об отмене его приговора по делу «Кировлеса» — до этого судимость не позволяла Навальному баллотироваться. Затем это дело было пересмотрено, Навального снова признали виновным, но приговор пока не вступил в законную силу.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться