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Двери в штаб Навального в Нижнем Новгороде залили монтажной пеной

Интерфакс
10:52, 6 марта 2017
Надежный источник

Все двери дома в центре Нижнего Новгорода, где 6 марта должен открыться избирательный штаб Алексея Навального, были залиты монтажной пеной.

«Сегодня утром монтажной пеной была залита дверь в штаб, в парикмахерскую, расположенную по соседству, и в подъезд. Все двери в этом доме, все замки», — сообщила руководитель нижегородского штаба Навального Анна Степанова.

О произошедшем поставлена в известность полиция, сказала Степанова, добавив, что монтажную пену с дверей уже убрали.

По словам Степановой, представители штаба накануне сообщали полиции о готовящейся провокации.

«Медиазоне» Степанова также рассказала, что собственнику помещения, где расположен штаб, предлагали прекратить сотрудничество с Навальным. После отказа ему прислали сообщение, в котором говорилось: «Уничтожили ваши двери, уничтожим и ваше помещение».

Алексей Навальный 13 декабря объявил о том, что собирается участвовать в выборах президента России в 2018 году.
О решении баллотироваться на пост президента Навальный объявил вскоре после того, как Верховный суд России по указанию Европейского суда по правам человека отменил приговор оппозиционеру по делу «Кировлеса».
Дело «Кировлеса» было направлено на новое рассмотрение. 8 февраля суд в Кирове приговорил Навального и Петра Офицерова к пяти и четырем годам условно, а также к штрафу по 500 тысяч рублей. Приговор обжалован. Рассмотрение апелляции назначено на 15 марта.

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