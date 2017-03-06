Двери в штаб Навального в Нижнем Новгороде залили монтажной пеной

Все двери дома в центре Нижнего Новгорода, где 6 марта должен открыться избирательный штаб Алексея Навального, были залиты монтажной пеной.

«Сегодня утром монтажной пеной была залита дверь в штаб, в парикмахерскую, расположенную по соседству, и в подъезд. Все двери в этом доме, все замки», — сообщила руководитель нижегородского штаба Навального Анна Степанова.

О произошедшем поставлена в известность полиция, сказала Степанова, добавив, что монтажную пену с дверей уже убрали.

По словам Степановой, представители штаба накануне сообщали полиции о готовящейся провокации.

«Медиазоне» Степанова также рассказала, что собственнику помещения, где расположен штаб, предлагали прекратить сотрудничество с Навальным. После отказа ему прислали сообщение, в котором говорилось: «Уничтожили ваши двери, уничтожим и ваше помещение».