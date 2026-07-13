Россияне на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс на российско-грузинской границе, 27 сентября 2022 года Zurab Kurtsikidze / EPA / Scanpix / LETA

После начала большой войны и объявленной в России мобилизации многие россияне покинули страну. Однако переезд в другую страну — недостаточная мера для того, чтобы защитить себя от преследования российских силовиков. Как ранее предупреждала «Медуза», ряд стран выдает россиян по запросу правоохранительных органов РФ. В некоторых случаях граждан России, на которых на родине заведены уголовные дела, депортируют под разными предлогами. Попав в Россию, они, как активистка Ариадна Литвинова, оказываются в СИЗО. Однако известны и случаи, когда россиян похищают и вывозят в Россию, где отдают под суд. Это, например, произошло с Георгием Пироговым, которого в июле Мосгорсуд приговорил к 23 годам по обвинению в «госизмене». «Медуза» кратко рассказывает о некоторых случаях похищения россиян за рубежом.

Армения

Дмитрий Сетраков

В сентябре 2022 года Дмитрия Сетракова отправили на военную службу в рамках так называемой частичной мобилизации (она до сих пор официально не завершена). В апреле 2023 года он сбежал из военной части, полгода скрывался, но затем все же сдался военной полиции. В ноябре того же года при посредничестве проекта «Идите лесом» Сетраков выехал в Армению. Однако уже в декабре Сетраков был задержан (в задержании участвовали сотрудники российской военной полиции), доставлен на территорию российской военной базы в городе Гюмри и вывезен в Россию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян называл задержание Сетракова «незаконными действиями» на территории страны. Информации о дальнейшей судьбе Сетракова в открытых источниках нет.

Анатолий Щетинин

В апреле 2024 года в Гюмри на выходе из российского консульства задержали выходца с Камчатки Анатолия Щетинина, уехавшего в Армению, чтобы не служить в российской армии. Щетинина также доставили на российскую военную базу в Армении. Первоначально он согласился принять помощь правозащитников, однако потом объявил, что сам хочет вернуться в Россию, так как его уголовное дело якобы закрыто. Щетинин настаивал, что добровольно поехал с российскими военными на базу в Гюмри. В июне Щетинин вернулся в Россию, в сентябре, писала «Медиазона», человеку с таким же именем вынесли приговор по делу о дезертирстве в военном суде в Ростове-на-Дону.

В июле 2025 года сообщалось, что российские военные пытались забрать из полиции Семена Субботина, обвиняемого в РФ в самовольном оставлении военной части. Однако армянские полицейские им отказали.

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Грузия

Рафаил Шепелев

В октябре 2023 года в Тбилиси пропал участник движения Рафаил Шепелев. Сотрудники российских правоохранительных органов, сообщал «Первый отдел», обманом выманили Шепелева из Тбилиси в Цхинвальский регион. Там активиста задержали и отправили во Владикавказ, где местный суд назначил ему административный арест на 15 суток за мелкое хулиганство. Во время ареста Шепелеву предъявили обвинение по статьям об участии в деятельности террористической организации и оправдании терроризма. Затем его этапировали в СИЗО Нижнего Тагила. В апреле 2024 года Шепелева объявили невменяемым и отправили на принудительное лечение.

Казахстан

Камиль Касимов

В апреле 2024 года оперативники угрозыска из Бурятии похитили в Казахстане россиянина Камиля Касимова, обвиняемого в РФ в дезертирстве. Касимов служил в российской армии и принимал участие в войне с Украиной. В мае 2023 года он решил не возвращаться в часть из отпуска и уехал в Казахстан, где получил вид на жительство и устроился на работу. Российские оперативники задержали Касимова на рабочем месте в Астане, увезли на гражданской машине на территорию российской воинской части в Приозерске Карагандинской области Казахстана, а затем вывезли в Россию. Казахстанские СМИ, писала «Медиазона», обнаружили постановление Приозерского городского суда, в котором говорилось, что Касимов якобы сам просил выдворить его из страны. В России Касимова доставили в Омск. В августе 2025 года военный суд в Омске приговорил его к 6 годам строгого режима по делу о дезертирстве в военное время.

Кыргызстан

Лев Скорякин

В октябре 2023 года в Кыргызстане пропал активист «Левого блока» Лев Скорякин. В России активиста обвиняли в хулиганстве по делу об акции у здания ФСБ в декабре 2021 года, к которой, по словам активиста, он не имел отношения. Соратники Скорякина рассказывали, что в ночь на 17 октября к шелтеру в Бишкеке, где жил активист, подъехали десять человек на двух машинах. Они представились сотрудниками местного уголовного розыска и увезли Скорякина в неизвестном направлении. Спустя два дня Скорякин нашли уже в московском СИЗО-2 «Бутырка». После суда в Москве Скорякину удалось выехать в Германию, где он получил политическое убежище.

Что рассказывал Скорякин о похищении

«Извини, брат, мы тебя выдаем» Активист Лев Скорякин сидел в СИЗО сначала в России, потом в Кыргызстане. Бишкек незаконно экстрадировал его в РФ. Все из-за акции у здания ФСБ

Что рассказывал Скорякин о похищении

«Извини, брат, мы тебя выдаем» Активист Лев Скорякин сидел в СИЗО сначала в России, потом в Кыргызстане. Бишкек незаконно экстрадировал его в РФ. Все из-за акции у здания ФСБ

Алена Крылова

В июне 2023 года в Бишкеке задержали Алену Крылову — бывшую пресс-секретаря движения «За права человека» (объявлено «иноагентом» и распущено в 2021 году). В России Крылову обвиняли в «участие в экстремистском сообществе» по делу о сообществе «Левое сопротивление». Ее объявили в розыск и внесли в реестр террористов и экстремистов. Крылова некоторое время провела в СИЗО в Бишкеке, однако затем ее отпустили на свободу. В декабре 2023 года уже российский суд приговорил ее к двум годам колонии. «Агентство» сообщало, что Крылову выманили из Кыргызстана. По словам знакомой Крыловой, ее партнер, находящийся в России, стал уговаривать ее вернуться. По данным «Мемориала», Крылова уже вышла на свободу.

Алексей Рожков

В марте 2022 года Алексей Рожков поджег военкомат в городе Березовский Свердловской области. После того как в сентябре 2022-го в России объявили мобилизацию, Рожков уехал в Бишкек. В мае 2023 года его задержали кыргызстанские силовики, отвезли в аэропорт и посадили на самолет в Россию. Рожков рассказывал, что его пытали: надели мешок на голову и били электрошокером. Его отправили в СИЗО в Екатеринбурге и ужесточили обвинение. В мае 2025 года Рожкова приговорили к 16 годам лишения свободы по обвинениям в теракте, оправдании терроризма и распространении «фейков».

Узбекистан

Георгий Пирогов

В июле 2024 года Георгий Пирогов, переехавший из России в Грузию после начала мобилизации, поехал в командировку в Узбекистан и связь с ним прервалась. Позднее близкие Пирогова узнали, что он находится в Москве в СИЗО «Матросская тишина». 12 июля 2026 года стало известно, что Пирогов приговорен к 23 годам колонии строгого режима по обвинению в «госизмене». Как Пирогов отказался в России и в чем именно его обвиняли — неизвестно. Близкие Пирогова уверены, что его похитили и насильно вывезли в РФ.

Российские спецслужбы похищают не только россиян

В Турции пропал Анатолий Котов — бывший чиновник из команды Лукашенко, поддержавший протесты в 2020 году Оказалось, его похитили с яхты в Черном море сотрудники ФСБ

Российские спецслужбы похищают не только россиян

В Турции пропал Анатолий Котов — бывший чиновник из команды Лукашенко, поддержавший протесты в 2020 году Оказалось, его похитили с яхты в Черном море сотрудники ФСБ