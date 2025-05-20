Уральского анархиста Алексея Рожкова, которого из Кыргызстана насильно отправили в Россию, приговорили к 16 годам по делу о поджоге военкомата

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 16 годам лишения свободы 27-летнего анархиста из города Березовский Алексея Рожкова, который поджег местный военкомат в 2022 году, сообщает «Медиазона» 20 мая.

Рожкова признали виновным по статьям о теракте (205 УК), а также об оправдании терроризма и распространении «фейков» о российской армии (пункты «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК) — за интервью в программе «Ходорковский LIVE».

По приговору суда, первые пять лет Рожков проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Ему также на четыре года запретили администрировать сайты и каналы в интернете.

Прокуратура просила приговорить Рожкова к 19 годам лишения свободы. В ходе прений прокурор делала упор на то, какой ущерб мог бы нанести пожар, если бы военкомат сгорел полностью, пишет «Медиазона». В свою очередь адвокат Наталья Новикова напомнила, что пожара как такового не было, только оплавились пластиковые входные двери. По словам общественного защитника, реальный ущерб составил 1256 рублей.

Алексей Рожков — 27-летний анархист из Березовского, города-спутника Екатеринбурга. До начала российско-украинской войны он работал консультантом в магазине электроники DNS. В марте 2022 года Рожков бросил в здание городского военкомата три коктейля Молотова. Здание практически не пострадало от огня, его сразу потушили. Рожкова вскоре задержали. На допросе он заявил, что устроил поджог в знак протеста против войны в Украине. По его словам, целью его акции — привлечь внимание к войне и отправке на фронт срочников.

Рожкова арестовали, но через полгода отпустили под подписку о невыезде. После объявления мобилизации в сентябре 2022-го по всей России снова начали поджигать военкоматы, следствие стало квалифицировать такие дела как теракты. Рожков, как объяснял он сам, испугался, что следствие решит ужесточить обвинение и против него, и сбежал в Кыргызстан.

В конце мая 2023 года его задержали в Бишкеке и насильно отправили в Россию. В суде анархист рассказал, что после прилета в Екатеринбург его били электрошокером, надев мешок на голову, угрожали убийством и изнасилованием.

В России Рожкова снова арестовали. Обвинение против него ужесточили до теракта, а также вменили ему еще две статьи. Поводом для новых обвинений стало интервью ютьюб-каналу «Ходорковский LIVE», где Рожков рассказал о своем поступке. «Я не важнее тех людей, которых бомбят сейчас в Украине и оставляют без света, без продовольствия, устраивают геноцид, — говорил он тогда. — Я не важнее этого всего. Важнее — это то, что если плохое происходит, это нужно закончить», — говорил он. Следователи усмотрели в его словах «оправдание терроризма» и распространение «фейков» о российской армии.

История Алексея Рожкова

«Я считаю, что спас людей от неминуемой гибели, хотя бы каких-то» Консультант магазина электроники с Урала поджег военкомат, отсидел полгода в СИЗО, вышел под подписку и смог бежать из России. «Медиазона» рассказала его историю

История Алексея Рожкова

«Я считаю, что спас людей от неминуемой гибели, хотя бы каких-то» Консультант магазина электроники с Урала поджег военкомат, отсидел полгода в СИЗО, вышел под подписку и смог бежать из России. «Медиазона» рассказала его историю