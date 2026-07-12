Россиянина Георгия Пирогова приговорили к 23 годам по обвинению в «госизмене». Его похитили в Узбекистане и вывезли в Москву

Мосгорсуд приговорил 37-летнего жителя Подмосковья Георгия Пирогова к 23 годам колонии строгого режима, сообщает «Медиазона» со ссылкой на источник, знакомый с деталями решения. Суд также назначил ему штраф в размере 800 тысяч рублей.

Георгий Пирогов после начала большой войны России с Украиной уехал в Грузию, где работал промышленным альпинистом. В июле 2024 года он поехал в командировку в город Кунград в Узбекистане и перестал выходить на связь. Позднее выяснилось, что Пирогов находится в СИЗО «Матросская тишина» в Москве. .

По данным близких Пирогова, он собирался вернуться из Узбекистана в Грузию. Как он оказался в России, неизвестно. Близкие Пирогова, сообщали проекту «Политзек-Инфо», что его похитили.

Подробности обвинения, предъявленного Приговоу, не раскрываются. В августе 2024 года при рассмотрении жалобы на арест было лишь объявлено, что он признал вину и раскаялся.

Известно о нескольких случаях, когда россияне, живущие в третьих странах, пропадали, а потом их находили в российских СИЗО. Так, в 2023 года в Кыргызстане пропал активист «Левого блока» Лев Скорякин, которого в России обвиняют в хулиганстве, после чего его нашли в московском СИЗО. Скорякин смог выехать из России и получить убежище в Германии. В том же году в Тбилиси пропал участник движения «Артподготовка» Рафаил Шепелев. Правозащитники обнаружили его в СИЗО Нижнего Тагила. Шепелева объявили невменяемым и отправили на принудительное лечение.

Что еще угрожает уехавшим из-за войны россиянам

Некоторые страны выдают РФ антивоенных россиян. Где этот риск особенно высок — в Казахстане, Турции или, может быть, Сербии? Для кого? И как себя обезопасить? Отвечает Анастасия Буракова («Ковчег»)

Что еще угрожает уехавшим из-за войны россиянам

Некоторые страны выдают РФ антивоенных россиян. Где этот риск особенно высок — в Казахстане, Турции или, может быть, Сербии? Для кого? И как себя обезопасить? Отвечает Анастасия Буракова («Ковчег»)