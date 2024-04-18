Российского активиста, которого обманом вывезли из Грузии, признали невменяемым. Ему назначили принудительное лечение

Участнику движения Рафаилу Шепелеву, которого после исчезновения в Грузии обнаружили в российском СИЗО, назначили принудительное лечение, сообщает правозащитный проект «Первый отдел».

По данным правозащитников, медицинская комиссия признала активиста «невменяемым на момент совершения инкриминируемых деяний», поскольку у Шепелева якобы есть «хроническое расстройство» и он «не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий».

Адвокат активиста отметил, что расследование по делу Шепелева, которого обвиняют в участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК) и оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК), продолжится. Он уточнил, что сын активиста Даниил был признан законным представителем обвиняемого. Все дальнейшие следственные действия будут проводить с его участием.

«Если дело будет передано в суд и тот посчитает обвинение доказанным, то будет вынесено постановление об освобождении Шепелева от уголовной ответственности и наказания, и применении принудительных мер медицинского характера», — добавил адвокат.

Даниил Шепелев в свою очередь заявил, что доказательства обвинения и решение комиссии опираются на вырванные из контекста слова. «Решение спорное как насчет медиков, так и насчет самого обвинения. Все эти службы принимают любые слова за чистую монету, не беря в учет какой смысл он [человек] закладывает в те или иные слова. Просто все вырвали из контекста и интерпретировали как было им удобно. В итоге этим решением себя еще и опозорили, потратили колоссальное время и явно не малые средства, силы профессиональных структур, агентуры, чтобы выкрасть человека из другой страны. И сейчас сами же признают что сделали это ради обычного „дурачка“ вместо того, чтобы ловить реальных террористов», — сказал он.

До перевода в медицинскую организацию, которую определит главное управление ФСИН по Свердловской области, Шепелев будет оставаться в СИЗО.

Рафаил Шепелев — уроженец Екатеринбурга. В России его неоднократно задерживали на акциях протеста, в том числе в поддержку политика Алексея Навального. В ноябре 2017 года активиста задержали в связи с акцией сторонников «Артподготовки». В сентябре 2021 года Шепелев, по словам его друзей, переехал в Грузию и возвращаться в Россию не собирался.

В середине октября 2023 года Шепелев пропал в Тбилиси. В начале декабря правозащитники обнаружили его в СИЗО Нижнего Тагила. По данным «Первого отдела», сотрудники российских правоохранительных органов обманом выманили Шепелева из Тбилиси в Цхинвальский регион. Там активиста задержали и отправили во Владикавказ, где местный суд назначил ему административный арест на 15 суток за мелкое хулиганство. Во время ареста Шепелеву предъявили обвинение по статьям об участии в деятельности террористической организации и оправдании терроризма, а после избрании меры пресечения его этапировали в Свердловскую область.