В 2020 году Анатолий Котов уволился из управления делами президента Беларуси, заявив, что осуждает насилие в отношении участников протестов против Александра Лукашенко. После этого он переехал в Польшу и стал сотрудничать со структурами белорусской оппозиции. Его связывали с некогда популярным телеграм-каналом «Ник и Майк», где публиковались инсайды о Лукашенко. В августе 2025 года Котов поехал в Турцию, ушел на яхте в Черное море и бесследно пропал. Ни в Турции, ни в Польше его исчезновение не расследуют. Журналисты «Белорусского расследовательского центра», OCCRP и Deutsche Welle выяснили, что к исчезновению Котова причастна российская ФСБ. «Медуза» пересказывает это расследование.

Кто такой Анатолий Котов

Это бывший белорусский чиновник, дипломат и спортивный функционер. Он работал в посольстве Беларуси в Польше, и Управлении делами президента Беларуси. В 2020 году, в разгар протестов против Александра Лукашенко, Котов ушел с госслужбы. Свое решение он объяснял так: «Не понимаю, как можно было в XXI веке в абсолютно европейской стране дойти до убийств безоружных граждан, массового избиения и пыток и даже не попытаться потом извиниться. Для меня это за гранью».

После увольнения Котов осел в Польше. Он сотрудничал с Белорусским фондом спортивной солидарности и другими оппозиционными структурами, пытался заниматься бизнесом и развивал анонимные телеграм-каналы. Самым известным из них стал «Ник и Майк»; на пике у него было больше 100 тысяч подписчиков. Этот канал высмеивал Лукашенко и публиковал инсайды о нем. В 2022 году замдиректора белорусского информагентства БЕЛТА (аналог российского ТАСС) осудили на пять лет за слив информации «Нику и Майку».

Знакомые характеризовали Котова как амбициозного человека, но в руководство белорусской оппозиции он не попал и в последние годы заметной фигурой не был. Тем не менее, для белорусского режима он все равно представлял интерес, считает правозащитник и бывший кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич: «Такие люди, как я, являются для режима просто врагами, а такие люди, как он, являются предателями, что намного серьезнее». В 2024 году Котова заочно приговорили к 12 годам. В Беларуси и России его объявили в розыск.

Как Котов исчез

21 августа 2025 года Анатолий Котов улетел из Польши в Турцию, сел на яхту в турецком городе Трабзоне, и больше друзья и семья его не видели.

Журналисты-расследователи выяснили, что экипаж яхты — 30-метрового моторного судна Shells с четырьмя каютами — не владел русским языком, был нанят под единственный рейс и уволен сразу после него. Пассажирами судна, кроме самого Котова, были еще четыре человека:

Белорус Юрий Пузиков , тренер по карате. Он работал в белорусском спортивном клубе «Возрождение», который хорошо известен Котову.

, тренер по карате. Он работал в белорусском спортивном клубе «Возрождение», который хорошо известен Котову. Россиянин Петр Гриб . Бывший силовик родом из Беларуси, глава службы безопасности ледовой арены в Сочи и помощник местного депутата.

. Бывший силовик родом из Беларуси, глава службы безопасности ледовой арены в Сочи и помощник местного депутата. Россиянин Юрий Голованов . В 2015-2016 годах он переводил деньги коллеге человека, работавшего водителем в Национальном олимпийском комитете Беларуси под руководством Котова.

. В 2015-2016 годах он переводил деньги коллеге человека, работавшего водителем в Национальном олимпийском комитете Беларуси под руководством Котова. Русскоязычная азербайджанка Кахира Эйналова. Они с Котовым были знакомы как минимум с 2023 года. Эйналова заявляла, что у них был роман. В переписке они также обсуждали бизнес-проекты Котова.

Пузиков сошел с яхты до того, как на нее прибыл Котов. То есть, когда Shells отплыла из Трабзона, на ее борту, кроме Котова, оставались Гриб, Голованов и Эйналова.

Местом назначения Shells значился порт Сочи, но яхта отправилась в частично признанную Абхазию. «Белорусский расследовательский центр» пишет, что 22 августа Гриб и Голованов поручили экипажу идти в абхазский город Очамчира, где находится база пограничной службы ФСБ России. Там к яхте подошел корабль береговой охраны с пограничниками ФСБ. Они забрали Котова и приказали капитану яхты вычеркнуть его из списка пассажиров.

Все остальные пассажиры остались на яхте. Гриб и Голованов сказали экипажу идти в Сухуми, там они сошли на берег, а затем направились в Россию. Назад в Трабзон вернулась только Эйналова.

Яхта Shells Superyacht times

В этой истории много вопросов

Неизвестно, зачем Котов приехал в Турцию и сел на яхту. Дома он сказал, что это рабочая поездка, а на работе — что личная.

Неизвестно, с кем из пассажиров яхты он был знаком. Гарантированно можно говорить лишь о знакомстве с Эйналовой.

Неизвестно, знал ли Котов, куда направляется яхта. По словам Эйналовой, он был пьян.

Неизвестно, что с Котовым теперь. Правоохранительные органы России и Беларуси утверждают, что его не задерживали.

Наконец, неизвестно, было ли это действительно похищение — или его инсценировка.

Эйналова утверждает, что пассажиры яхты планировали отправиться в Грузию поиграть в казино, но потом « набухались, поменяли [планы] и сказали: „Нет, поедем туда-то“». По ее словам, Котов выпивал с россиянами, после чего заснул. По другим свидетельствам, его тошнило.

«Белорусский расследовательский центр» отмечает, что береговую охрану на яхту вызвали Голованов и Гриб под предлогом того, что Котов напился, напал на них и избил. При этом знакомые Котова настаивают, что тот не был склонен к физическому насилию ни в трезвом, ни в пьяном виде.

Яхту, возможно, купил друг Котова

Спустя полгода после исчезновения Котова яхту Shells продали компании, зарегистрированной на Маршалловых островах, которая не раскрывает своих бенефициаров. Источник из круга яхтенных брокеров сообщил, что прежний собственник продал судно своему другу. После продажи яхту переименовали в YS Legacy.

Буквы YS в названии совпадают с инициалами в паспорте Юрия Серых. Это бывший сотрудник белорусского КГБ, который когда-то вместе с Котовым работал в Национальном олимпийском комитете Беларуси, а потом позировал с ним же на мероприятиях спортивного клуба «Возрождение». Кроме того, Котов приглашал Серых на свою свадьбу в качестве друга.

Серых — владелец белорусской компании «БТС Глобал». Она занимается производством беспилотников. Раньше в ней работал Юрий Пузиков — пассажир яхты, который сошел на берег в Трабзоне до прибытия Котова. В марте 2026 года «БТС Глобал» подала заявку на регистрацию товарного знака YS Legacy, совпадающего с новым названием яхты.

Пропажу Котова не расследуют

Турецкие власти не ответили на вопросы о журналистов о проведении расследования. Польские власти заявили, что не ведут его, потому что исчезновение произошло в другой стране. Правозащитник Алесь Михалевич не согласен с этим; он считает, что преступление, закончившееся исчезновением Котова, началось еще в Польше.

«Ни один прокурор, ни один государственный служащий не хочет дополнительной работы. Если бы была политическая воля возбудить уголовное дело по факту исчезновения Анатолия Котова, это бы сделали довольно легко», — заявил Михалевич.

Друг Котова Руслан Хазин уверен, что тот жив: «Если бы хотели его устранить, это можно было бы сделать гораздо проще здесь, на территории Варшавы, подстроить это под несчастный случай. Обстоятельства его исчезновения… говорят о том, что тем силам, к которым он попал, он был нужен живой».

Читайте также

Год назад в Польше пропала спикер парламента белорусской оппозиции Анжелика Мельникова (а вместе с ней 150 тысяч долларов) Теперь выяснилось, что после исчезновения она стала владелицей двух квартир в Минске

Читайте также

Год назад в Польше пропала спикер парламента белорусской оппозиции Анжелика Мельникова (а вместе с ней 150 тысяч долларов) Теперь выяснилось, что после исчезновения она стала владелицей двух квартир в Минске