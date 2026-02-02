В конце прошлой недели американский Минюст опубликовал новую партию документов Джеффри Эпштейна, когда-то богатого и влиятельного финансиста, а позднее осужденного секс-преступника, погибшего в тюрьме. Это самый крупный архив по делу Эпштейна (больше трех миллионов страниц) и, как объявил Минюст, последний: новых релизов не планируется. Чтобы подробно изучить такой массив документов, потребуется много времени. Но журналисты уже успели выяснить, кто из известных людей упоминается в файлах Эпштейна, умевшего находить себе влиятельных друзей. «Медуза» рассказывает, чьи фамилии нашли в файлах.

Американский финансист, который разбогател в 1980-х на сомнительных схемах. У него было много богатых и влиятельных знакомых, отношения с которыми давали ему и статус, и новый заработок. На рубеже 1990-х — 2000-х среди приятелей Эпштейна были экс-президент США Билл Клинтон, британский принц Эндрю, техномагнат Билл Гейтс, а также крупный застройщик и будущий американский президент Дональд Трамп. Эпштейн с молодости был известен отношениями с множеством женщин. Он охотно помогал находить сексуальных партнерш и своим знакомым. Со временем это превратилось в конвейер: Эпштейн и его подруга Гилейн Максвелл искали юных (нередко несовершеннолетних) девушек как для самого Эпштейна, так и для его друзей. Многим девушкам платили за секс. В 2005 году Эпштейна обвинили в растлении несовершеннолетних и торговле людьми. Он заключил сделку со следствием и получил всего 13 месяцев тюрьмы. В 2019 году его снова задержали по аналогичным обвинениям. Через месяц Эпштейн покончил с собой в тюремной камере. Гилейн Максвелл была осуждена в 2022 году на 20 лет тюрьмы. Суд установил, что некоторым девушкам, которых она находила для Эпштейна и его окружения, было по 14 лет. После смерти Эпштейна появилась теория о том, что он вел «список клиентов» и что его убили по заказу участников этого списка. Эту теорию эксплуатировал Дональд Трамп, который к тому моменту давно разорвал отношения с Эпштейном из-за спора о недвижимости. Трамп пытался очернить семью Клинтон, но попал впросак: в 2025 году, переизбравшись президентом, он признал, что «списка клиентов» не существует и что смерть Эпштейна не носит криминального характера. Это разозлило лагерь самого Трампа. Скандал привел к тому, что в ноябре 2025 года Трамп подписал закон о публикации всех материалов по уголовным делам Эпштейна.

Что случилось?

30 января Минюст США опубликовал новую порцию файлов по делу финансиста и секс-преступника Джеффри Эпштейна. В нее вошли 3 миллиона страниц текста, 180 тысяч фотографий и 2 тысячи видеозаписей, собранных при расследовании уголовных дел, связанных с Эпштейном и его сообщницей Гилейн Максвелл. Это крупнейший релиз файлов финансиста — и, по всей видимости, последний. Минюст США заявил, что на этом считает выполненными свои обязательства по закону о публикации документов Эпштейна, принятому в ноябре 2025 года.

Всего (с учетом нынешнего релиза) было обнародовано 3,5 из 6 миллионов страниц из архивов финансиста, заявил Минюст. Оставшиеся документы, по версии ведомства, не подлежат разглашению по разным причинам, в том числе в целях защиты пострадавших от действий Эпштейна и Максвелл. При этом демократы в Конгрессе сомневаются в добросовестности администрации Дональда Трампа, который сам когда-то дружил с Эпштейном, и намерены добиваться публикации полного архива документов.

За прошедшие несколько дней журналисты только начали изучать новую порцию файлов Эпштейна. В первую очередь они сосредоточились на поиске известных имен — Эпштейн имел хорошие связи и широко ими пользовался. Со многими влиятельными людьми он общался напрямую, а именами других жонглировал в переписке. «Медуза» собрала информацию о публичных персонах, которые упоминаются в новом релизе файлов Эпштейна. Среди них оказались и россияне.

Чьи имена нашли в новых файлах Эпштейна?

Дональд Трамп, президент США

В последней партии электронных писем Эпштейна есть более пяти тысяч файлов с фамилией Трампа. Однако это не прямая переписка, а просто упоминания, причем часто даже не в письмах Эпштейна, а в газетных статьях, которые он пересылал. Кроме того, в архиве почему-то оказался список обвинений в сексуализированном насилии в адрес Трампа и экс-президента США Билла Клинтона, который ФБР составила в 2025 году. По всей видимости, это неподтвержденные обвинения. И Трамп, и Клинтон входили в круг общения Эпштейна, но отрицали, что знали о его преступлениях.

Илон Маск, самый богатый человек в мире

Маск переписывался с Эпштейном в первой половине 2010-х годов. Они обсуждали, в частности, вечеринки, которые Эпштейн устраивал на своем частном острове в Карибском море. Ранее Маск уверял, что Эпштейн безуспешно «пытался затащить» его на свой остров, но опубликованные письма создают впечатление, что Маск и сам был не против приехать. В одном из имейлов в конце 2012 года он спрашивает Эпштейна, когда планируется «самая дикая вечеринка на нашем острове», и уточняет, что планирует приехать вместе с Талулой Райли, своей тогдашней женой. Из писем, однако, непонятно, воплотились ли эти планы в жизнь.

Эндрю, брат британского короля Карла III

О дружбе Эндрю с Эпштейном известно давно. Эндрю остался верен ей даже после того, как Эпштейна осудили как секс-преступника. Когда финансист погиб в тюрьме, выяснилось, что Эндрю пользовался его услугами: самая известная обвинительница Эпштейна Вирджиния Джуффре утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, Эпштейн познакомил ее с Эндрю и заплатил за секс с ним.

Из новой порции писем Эпштейна следует, что Джуффре была не единственной: в 2010 году Эпштейн предлагал Эндрю познакомиться с 26-летней русской девушкой, которую охарактеризовал как красивую, умную и «надежную», а Эндрю проявил заинтересованность и сообщил, что будет рад знакомству. Кроме того, в архиве Эпштейна нашлись фотографии Эндрю, стоящего на коленях над какой-то женщиной, которая лежит на полу. Когда, где и при каких обстоятельствах были сделаны эти снимки, неизвестно.

Jon Elswick / AP / Scanpix / LETA

Билл Гейтс, основатель Microsoft и миллиардер

О том, что Эпштейн общался с Гейтсом, тоже было известно. СМИ сообщали, что эти отношения даже стали одной из причин развода Билла и Мелинды Гейтс. В почте Эпштейна есть два письма, датированные июлем 2013 года, которые Эпштейн адресовал Гейтсу, но отправил самому себе (видел ли их Гейтс, неизвестно). В них Эпштейн жалуется на то, что Гейтс решил больше не сотрудничать и не общаться с ним, чтобы сохранить свою репутацию, хотя за годы их дружбы он, Эпштейн, помогал ему с самыми интимными просьбами — вплоть до получения лекарств, «чтобы справиться с последствиями секса с русскими девушками». Гейтс назвал содержание писем ложью.

Метте-Марит, кронпринцесса Норвегии

В дружеской переписке, которая продолжалась как минимум в 2011-2014 годах, жена наследного принца Норвегии Метте-Марит называла Эпштейна «обаятельным» и «милым», шутила о том, что Париж «подходит для измены» и спрашивала, неуместно ли для матери предлагать своему 15-летнему сыну в качестве заставки экрана картинку, на которой две обнаженные женщины несут доску для серфинга. Метте-Марит, утверждавшая, что прервала общение с Эпштейном в 2013 году, назвала свои контакты с ним «позором».

Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group и миллиардер

Судя по новым документам, британский предприниматель Ричард Брэнсон принимал Эпштейна на своем острове. В письме от сентября 2013 года Брэнсон благодарит Эпштейна за визит и приглашает приехать снова: «Если будешь в наших краях, будем рады тебя видеть. Главное, привези с собой свой гарем». Реагируя на слово «гарем», в Virgin Group заявили, встреча Брэнсона и Эпштейна была деловой, и хотя финансист приехал на нее с тремя «взрослыми женщинами», ни одна из них во встрече не участвовала.

Бретт Раттнер, кинорежиссер

Раттнер — режиссер комедий «Час пик», который ушел в тень в 2017 году после обвинений в харассменте и недавно вернулся с документальным фильмом о Мелании Трамп, — оказался запечатлен на фото из нью-йоркского дома Эпштейна. На снимке, дата которого не указана, Раттнер и Эпштейн сидят на диване вместе с двумя женщинами. При этом три года назад режиссер утверждал, что никогда не встречался с Эпштейном. От новых комментариев он отказался.

Говард Лютник, министр торговли США

В прошлом году, на фоне скандала вокруг файлов Эпштейна, Лютник рассказывал, что жил по соседству с ним в Нью-Йорке, однажды зашел к нему в гости в 2005-м, но, увидев массажный стол посреди его дома, решил, что больше никогда не окажется «в одной комнате с этим отвратительным человеком». Однако вновь опубликованные документы свидетельствуют о том, что Лютник лгал: в 2012-м он по электронной почте договаривался с Эпштейном о том, чтобы вместе с женой и детьми приехать на его частный остров перед Рождеством.

Кто из России упоминается в письмах Эпштейна?

Владимир Путин, президент России

Фамилия Путина фигурирует в более чем тысяче файлов из новой партии документов Эпштейна. В переписке с разными людьми финансист обсуждает потенциальную встречу с российским президентом и даже утверждает, что отклонил его предложение увидеться в 2013 году, потому что ему не подошли условия. Но доказательств того, что Эпштейн действительно встречался с Путиным, архив не дает. При этом в нем содержится отчет ФБР от 2017 года, в котором процитирован источник, утверждавший, что Эпштейн причастен к управлению теневыми активами Путина. Источники таблоида The Daily Mail и вовсе допускают, что Эпштейн шпионил в интересах российских властей.

, бывший пресс-секретарь прокремлевского движения «Наши»

Дрокова упоминается в письме, которое Эпштейн получил весной 2017 года от зацензурированного отправителя. Последний представляет ее Эпштейну как «чудо-женщину, которая хочет познакомиться с вами и изложить свой текущий план покорения мира». Летом того же 2017 года Дрокова уже предлагает Эпштейну идеи для продвижения его личного бренда — например, снять о нем фильм, организовать Эпштейновскую премию (по аналогии с Нобелевской премией) или создать фонд по борьбе с харассментом. Через два года после этого в другой переписке Эпштейн просит Дрокову прислать ее обнаженные фото.

Илья Пономарев, российский оппозиционер

Борис Николич — венчурный инвестор, бывший советник Гейтса и исполнитель завещания Эпштейна — в январе 2012 года пишет финансисту о политической деятельности Ильи Пономарева, который тогда был депутатом Госдумы. Николич называл Пономарева проходивших тогда «болотных протестов» и человеком, «который может сменить Путина». Николич убеждает Эпштейна, что Пономарев рано или поздно станет президентом России, «если только не будет убит».

Виталий Чуркин, российский дипломат

Чуркин был постоянным представителем России при ООН с 2006 года до своей смерти в 2017 году. Он переписывался с Эпштейном в 2016-м. Из их диалога следует, что Эпштейн помогал в трудоустройстве сыну российского чиновника Максиму. «Макс делает успехи. Ему просто нужно было понять американские деловые привычки», — рассказывает Эпштейн. «Ты прекрасный учитель!» — отвечает ему Чуркин.

Владислав Доронин и Умар Джабраилов, предприниматели

Судя по письмам, Джабраилов в 2001 году договаривался о встрече с Гилейн Максвелл в Москве, а Доронин в 2009-2010 приглашал в Москву Эпштейна и консультировал его по поводу получения российской визы.

Владимир Набоков

Как заметил музыкальный критик Алексей Мунипов, Эпштейн интересовался творчеством Набокова, состоял в обществе любителей его книг, получал уведомления о конференциях по Набокову и консультировался с ведущим специалистом по его творчеству Брайаном Бойдом.

На некоторых фотографиях из обнародованых файлов Эпштейна запечатлены женские части тела с цитатами из «Лолиты» Набокова.

Что еще важно знать о людях из этого архива?

В нем неоднократно упоминаются девушки из России: из Самары и Саратова, Нижнего Новгорода, Омска и Челябинской области. Одна из них могла встретиться с тогда еще принцем Эндрю, когда в 2010 году летела в Россию из США транзитом через Лондон. Кроме того, в переписке Эпштейна от 2018 года фигурирует краснодарское модельное агентство Shtorm и одна из его моделей по имени Рая. Основательница Shtorm Дана Борисенко заявила, что никак не связана с Эпштейном и что ее агентство никогда никого не отправляло на работу в США.

Об интересе Эпштейна к женщинам из Восточной Европы свидетельствует и его переписка со Стивом Тишем, совладельцем команды по американскому футболу «Нью-Йорк Джайентс». В 2013 году они обсуждали украинских и русских девушек, с которыми Тиш знакомился через Эпштейна.

The Wall Street Journal отметила, что в новых файлах Эпштейна — которые Минюст США должен был проверять их перед публикацией — раскрыты полные имена минимум 43 жертв Эпштейна, среди которых более двух десятков были несовершеннолетними на момент совершения преступления. Причем некоторые из имен встречаются в файлах больше 100 раз. Адвокаты Брэд Эдвардс и Бриттани Хендерсон, представляющие интересы жертв Эпштейна, заявили, что заранее направили в Минюст список 350 пострадавших, чтобы гарантировать, что их данные будут засекречены перед публикацией. Почему ведомство не проверило, скрыты ли их имена, неизвестно.

