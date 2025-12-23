Фотографии из «досье Эпштейна». На них запечатлены бывший президент США Билл Клинтон, певец Мик Джаггер, бизнесмен Ричард Брэнсон, а также сам Эпштейн и его сообщница Гилейн Максвелл Mandel Ngan / AFP / Scanpix / LETA

Министерство юстиции США в понедельник, 22 декабря, ненадолго опубликовало на своем сайте десятки тысяч документов, которые относятся к так называемому «досье Эпштейна» — материалам по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Спустя несколько часов документы исчезли из открытого доступа, при этом ведомство не дало никаких официальных разъяснений.

Как пишет Politico, файлы были доступны для скачивания по прямой ссылке на домене Justice.gov в первой половине дня. Сама ссылка не отображалась в разделе сайта Минюста, где в последние дни публикуются документы, подлежащие раскрытию в соответствии с законом, принятым Конгрессом в ноябре. При этом URL соответствовал ожидаемому восьмому пакету данных, который власти должны были опубликовать в рамках поэтапного раскрытия материалов дела.

В массиве данных содержались десятки тысяч служебных документов и электронных писем, а также несколько десятков видеозаписей Федерального бюро тюрем. В частности, документы описывали переговоры 2008 года между министерством юстиции и адвокатами Эпштейна, когда финансист пытался добиться внесудебного урегулирования обвинений в торговле несовершеннолетними. Также в файлах отражены обсуждения 2019 года — периода, когда федеральные прокуроры в Нью-Йорке готовились предъявить Эпштейну новые уголовные обвинения.

Из документов следует, что следователи и прокуроры пытались восстановить структуру финансовой империи Эпштейна, отследить его зарубежные и американские объекты недвижимости, а также проанализировать его связи с влиятельными представителями финансовой индустрии. Отдельные материалы касаются попыток правоохранительных органов отследить перемещения самого Эпштейна и его сообщницы Гилейн Максвелл.

Значительная часть архива посвящена внутренним обсуждениям в министерстве юстиции. Имена чиновников в основном скрыты, однако из переписки видно, с каким давлением со стороны политического руководства сталкивались участники расследования. Документы также показывают, как прокуроры перестраивали стратегию после смерти Эпштейна в августе 2019 года, когда он покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда, — и сосредоточились на возможных соучастниках.

Согласно материалам, после смерти Эпштейна прокуратура подготовила меморандум с перечнем его возможных соучастников, которым могли быть предъявлены обвинения, а также меморандум о возможных обвинениях в адрес юридических лиц, связанных с Эпштейном. Самих этих меморандумов среди файлов не было.

Представители министерства юстиции не ответили на запросы Politico с просьбой прокомментировать исчезновение документов. Тем временем законодатели, которые настаивали на публикации архивов и добились принятия соответствующего закона, обвиняют ведомство в нарушении требований Конгресса: по закону все материалы должны были быть обнародованы не позднее 19 декабря. В Минюсте ранее заявляли, что документы будут публиковаться «поэтапно» в течение нескольких недель.

Публикация «досье Эпштейна» началась 19 декабря. Из первого пакета данных уже после публикации исчезли как минимум 16 файлов, в том числе фотография Эпштейна в компании Дональда Трампа.

