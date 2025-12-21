Фотография Трампа с Эпштейном менее чем через сутки пропала из опубликованных Минюстом США материалов дела финансиста

Менее чем через сутки после публикации материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна как минимум 16 файлов исчезли с сайта Минюста США. Об этом пишет Associated Press.

Большинство из пропавших документов — фотографии. На одной из них был изображен президент США Дональд Трамп вместе с Эпштейном, своей женой Меланией Трамп и помощницей Эпштейна Гислейн Максвелл, которая в 2022 году была осуждена на 20 лет тюрьмы за торговлю несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации.

На большинстве других фотографий, пишет The New York Times, была массажная комната на третьем этаже особняка Эпштейна в Нью-Йорке, где предположительно финансист совершал преступления сексуального характера.

Когда на пропажу фото с Трампом обратили внимание журналисты, она стала снова доступна на сайте Минюста — но только по прямой ссылке. Найти ее в списке файлов вручную нельзя.

Минюст США пока предметно не комментировал исчезновение 16 файлов, в том числе фотографии с Трампом, лишь заявив, что материалы «продолжают проверяться и редактироваться из сообщений предосторожности в соответствии с законом».

Опубликовать все материалы по делу Эпштейна власти США обязал конгресс. Это должно было быть сделано до 19 декабря, однако к этой дате Минюст выложил лишь часть документов. В ведомстве объяснили задержку большим объемом материалов и необходимостью их редактирования для защиты жертв финансиста.

Агентство Reuters обращает внимание, что Трамп, который много лет дружил с Эпштейном, «подозрительно» практически не фигурирует в опубликованных материалах.

