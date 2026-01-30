Мелания и Дональд Трампы на премьере фильма «Мелания» в Кеннеди-центре в Вашингтоне Kevin Lamarque / Reuters / Scanpix / LETA

В мировой прокат выходит «Мелания» — документальный фильм о первой леди США Мелании Трамп. Точнее, о 20 днях ее жизни в январе 2025 года, посвященных подготовке к инаугурации ее мужа и возвращению в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Используются эксклюзивные кадры частных встреч, обсуждений деталей церемонии, сцен с командой Мелании Трамп и с семьей избранного президента.

Скандал вокруг фильма разгорелся задолго до премьеры. Еще в декабре 2024 года, когда Дональд Трамп уже победил на президентских выборах, но еще не вступил в должность, к нему в гости в имение Мар-а-Лаго во Флориде приехал владелец Amazon Джефф Безос. У них был давний конфликт: Трамп обвинял Безоса в том, что тот порочит его посредством публикаций в своей газете The Washington Post. Безос, со своей стороны, обвинял Трампа в том, что тот по политическим мотивам не дает его компаниям господряды.

На декабрьской встрече Трамп и Безос, судя по всему, помирились. Вскоре после нее Amazon объявила, что произведет и профинансирует фильм о Мелании Трамп. Причем выделит на него 40 миллионов долларов — неслыханный бюджет для документального кино (другие студии предлагали не больше 14 миллионов). Значительная часть этой суммы предназначалась лично Мелании Трамп — не только героине, но и продюсеру фильма.

В американской прессе мало кто прямо называет этот проект взяткой Трампу от Безоса. Но прозрачные намеки на то, что это именно взятка, присутствуют почти в каждой публикации о «Мелании».

Режиссером фильма пригласили Бретта Ратнера, известного по франшизе «Час пик» с Джеки Чаном и Крисом Такером и фильмам «Красный дракон» (приквел «Молчания ягнят») и «Люди Х: Последняя битва». Это стало еще одним скандалом: в 2017 году, во время кампании MeToo, несколько актрис обвинили Ратнера в харассменте, после чего его голливудская карьера фактически закончилась.

По данным источников The New York Times в Amazon, руководство компании не разрешало сотрудникам отказываться от участия в работе над «Меланией». Rolling Stone пишет, что две трети съемочной группы предпочли убрать свои имена из титров фильма.

На продвижение фильма Amazon потратил еще около 35 миллионов долларов. Кампания включает билборды на Таймс-сквер в Нью-Йорке (самые дорогие рекламные поверхности в мире) и показ трейлеров на экранах во время матчей плей-офф Национальной футбольной лиги.

Нью-Йорк, январь 2026 года Jeenah Moon / Reuters / Scanpix / LETA

Критики, посмотревшие «Меланию» перед премьерой, в основном ругают фильм как скучный — или, по меньшей мере, характеризуют его как дорогой и бессмысленный пиар-проект, который может понравиться разве что верным поклонникам Трампа и его семьи. Аналитики прогнозируют, что кассовые сборы в первые выходные проката составят около двух миллионов долларов, а при благоприятном стечении обстоятельств — до пяти миллионов. Некоторые ожидают, что сборы составят всего около миллиона.

В Великобритании фильм показывали более чем в 100 кинотеатрах сети Vue, продажи билетов оказались чрезвычайно низкими. В Лондоне на некоторые сеансы было продано по одному-два билета. Vue признала, что столкнулась с критикой публики из-за проката «Мелании».

В ЮАР местный дистрибьютор Filmfinity и вовсе снял фильм с проката за день до премьеры. Представители компании говорят, что приняли такое решение с учетом «недавних событий» и «текущей ситуации». Что стоит за этими формулировками, они предпочитают не уточнять. Предположительно, речь идет о политическом обострении отношений между ЮАР и США: Дональд Трамп обвиняет южноафриканские власти в «геноциде белых».

Документальное кино вообще редко получает значительные сборы с проката в кинотеатрах. Если оно и находит свою аудиторию, то обычно на телевидении и на стримингах. «Мелания» выйдет на Amazon Prime. Эта платформа, как и все подобные сервисы, не раскрывает статистику просмотров конкретных фильмов.

