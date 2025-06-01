Дональд Трамп во время визита в ОАЭ. 16 мая 2025 года Brian Snyder / Reuters / Scanpix / LETA

«Президентство Трампа — ограбление всемирно-исторического масштаба», «Трампы монетизируют президентство», «Как Трампы превратили победу на выборах в золотую жилу». Это все заголовки американских СМИ (раз, два, три). Президент США Дональд Трамп регулярно сталкивается с обвинениями в коррупции, но при этом даже не пытается замять эти скандалы. Рассказываем о главных из них.

Трамп зарабатывает на связях с арабскими странами

И в свой первый, и во второй президентский срок Дональд Трамп выбрал для первых зарубежных визитов не кого-то из ближайших соседей или традиционных союзников из числа демократических стран, а Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Оба раза он возвращался с соглашениями о миллиардных инвестициях в американские компании.

«Продавая» эти сделки американцам, Трамп делает вид, будто арабские страны просто отдают свои деньги США. Это, конечно, не так — они их именно инвестируют и сами зарабатывают на этих инвестициях. Кроме того, укрепляя деловые связи с США, они фактически получают дополнительные гарантии безопасности: во всех трех странах размещены американские войска — и получается, что они защищают не просто союзников США, а инвесторов в американскую экономику.

Подробнее о визите Трампа на Ближний Восток Трамп съездил на Ближний Восток — и договорился об инвестициях из арабских стран на сотни миллиардов долларов В Израиль он не поехал. Зато встретился с временным президентом Сирии

У корпорации Trump, которой сейчас номинально управляют сыновья президента Дональд-младший и Эрик, несколько проектов в арабских странах: строящиеся башни Trump Tower в Дубае, Эр-Рияде и Джидде, один уже существующий и еще один строящийся гольф-клуб в Дубае, строящийся гольф-клуб в Катаре. Большинство этих проектов были запущены в период с 2017 года, когда Трамп в первый раз стал президентом США. Дубайскую Trump Tower собирались строить еще раньше, но потом проект закрыли, а в 2025-м — возродили.

Стоит отметить, что в большинстве этих проектов компания Трампа не будет ничего строить, ничем управлять и даже вкладывать собственные деньги. Ее участие фактически сводится к предоставлению проектам имени «Трамп».

Местные партнеры всех этих проектов — саудовская Dar Global, катарская Qatari Diar, дубайская Damac Properties — либо напрямую принадлежат государствам и/или правящим династиям, либо обслуживают их интересы.

В 2021 году, вскоре после того, как Трамп покинул Белый дом, его зять и бывший советник Джаред Кушнер создал инвестиционный фонд Affinity Partners. Суверенный фонд Саудовской Аравии, которым руководит лично наследный принц, премьер-министр и фактический правитель страны Мухаммад бин Салман, немедленно вложил в него 2 миллиарда долларов. Еще около миллиарда вложили суверенные фонды Катара и ОАЭ. Affinity Partners инвестирует значительную часть этих денег в израильские компании — притом что Саудовская Аравия и Катар официально не признают Израиль.

Что еще Трамп получил от Катара

Катар подарил Трампу самолет, который называют «летающим дворцом» Теперь президента США подозревают в коррупции. Но ему за это ничего не будет

Что еще Трамп получил от Катара

Катар подарил Трампу самолет, который называют «летающим дворцом» Теперь президента США подозревают в коррупции. Но ему за это ничего не будет

Саудовская Аравия и Катар — абсолютные монархии, ОАЭ — федерация семи абсолютных монархий. Различие между государственными деньгами, частными деньгами правящих династий и деньгами частных компаний там, конечно, формально существует, но фактически оно не очень строгое. И когда правители при помощи совместных проектов и подарков добиваются благосклонности со стороны Трампа, чтобы потом конвертировать ее в гарантии безопасности и новые выгодные сделки, — в этом, с их точки зрения, нет коррупции. Хотя бы потому, что коррупция — это злоупотребление доверенной властью в личных интересах, а власть того же эмира Катара — не доверенная: его никто не избирал и не назначал, он наследственный правитель. В США, понятно, ситуация иная: президентская власть — именно доверенная.

Трамп зарабатывает на связях с криптобизнесменами

В свой первый президентский срок Трамп прямо говорил, что он не большой поклонник криптовалют. Но потом его переубедили. Энтузиаст биткоина Дэвид Бэйли и еще несколько криптовалютных миллионеров в 2024 году пожертвовали максимально возможные суммы (по 844 600 долларов) на предвыборную кампанию Трампа — и смогли привлечь его внимание. В июле Трамп выступил на конференции, посвященной биткоину, с речью, которая по большей части понравилась участникам. В частности, он пообещал в случае победы уволить Гэри Генслера, председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам, — он хотел регулировать криптобиржи, и криптопредприниматели считали его своим злейшим врагом.

Дональд Трамп на конференции Bitcoin 2024 Kevin Wurm / Reuters / Scanpix / LETA

Уже в сентябре 2024 года семья Трампа вложилась в новую компанию World Liberty Financial, которая выпустила собственную криптовалюту. Трампы должны были получать 75% всех доходов компании сверх 30 миллионов долларов. К ноябрю новой криптовалюты продали чуть больше чем на 20 миллионов.

Но тут — сразу после победы Трампа на президентских выборах — появился криптомиллиардер Джастин Сан — и купил валюты World Liberty разом на 30 миллионов. Тем самым он запустил механизм выплат Трампам. И не уставал публично об этом говорить. Очевидно, все, что ему было нужно, — это привлечь внимание избранного президента США.

World Liberty продал своей криптовалюты на 550 миллионов долларов — соответственно, Трампы получили больше 400 миллионов.

17 января 2025-го, за три дня до инаугурации, Трамп выпустил собственный мемкоин. Эту разновидность криптовалют невозможно описать иначе как финансовую пирамиду. Токены ничем не обеспечены. Люди их покупают просто потому, что уверены: другие люди тоже будут их покупать. Соответственно, их цена растет. Рано или поздно кто-то не успеет продать их дороже, чем купил.

В мае 2022 года оператор трамповского мемкоина объявил конкурс: у кого много токенов — тот получает приглашение на вечеринку с участием Трампа в его гольф-клубе близ Вашингтона. 25 человек с наибольшим количеством токенов получают приглашение на обед с президентом. На вечеринку 22 мая попали 220 человек — те, кто купил мемкоинов минимум на 50 тысяч долларов. Чтобы попасть в число 25 гостей у Трампа за столом, надо было вложить около 2 миллионов. Получилось так, что мемкоин позволяет буквально купить доступ к президенту США.

Трамп зарабатывает на конфликтах с бизнесменами из Кремниевой долины

В январе 2025 года, за две недели до инаугурации Трампа, компания Amazon Prime объявила, что профинансирует создание документального фильма о его жене Мелании. Другие студии предлагали от 4 до 14 миллионов долларов — Amazon Prime дал 40 миллионов. Из них 28 миллионов достанутся лично Мелании Трамп. Фильм должен выйти во второй половине 2025 года.

По всей видимости, предварительное соглашение было достигнуто в декабре 2024-го, когда владелец Amazon Джефф Безос приехал в имение Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Безосу принадлежит The Washington Post — одна из самых влиятельных американских газет. Трамп в свой первый срок был крайне недоволен тем, как она освещала его президентство. В 2019 году Безос подал в суд на администрацию Трампа, утверждая, что она по политическим мотивам лишила его компанию контракта с Пентагоном на 10 миллиардов долларов.

В октябре 2024-го, перед самыми выборами, Безос запретил The Washington Post публиковать заявление от редакции в поддержку кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Мало кто сомневается, что финансирование фильма о Мелании Трамп — это способ для Безоса вернуть благосклонность президента.

Марк Цукерберг, Джефф Безос с женой Лорен Санчес, Сундар Пичаи и Илон Маск на инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года Julia Demaree Nikhinson / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Марк Цукерберг (точнее, его компания Meta), в свою очередь, в том же январе 2025 года заплатил Трампу 25 миллионов долларов в рамках досудебного урегулирования. Трамп судился с Meta из-за блокировки своего аккаунта в Facebook после беспорядков в Вашингтоне в 2021 году. Цукерберг тогда публично говорил, что Трамп подстрекал людей к свержению законного правительства. Трамп отвечал, что Facebook его цензурирует и подыгрывает его политическим оппонентам.

Коррупционные скандалы могут погубить карьеру любого политика. Но не Дональда Трампа

В 2015 году, будучи одним из многих претендентов на выдвижение в президенты от Республиканской партии, Трамп добился огромного успеха на дебатах, ответив на замечание, что он жертвовал деньги демократам. Трамп сказал: «Еще два месяца назад я был бизнесменом. Я жертвовал всем. Они звонят — я жертвую. И знаете что? Когда мне что-то от них надо через два-три года, я звоню им. И они всегда готовы мне помочь».

В 2016 году Трамп дебатировал с Хиллари Клинтон — и та раз за разом обвиняла его в том, что он недоплачивал налоги и увольнял людей без выходного пособия. Вместо того чтобы защищаться, Трамп признал, что пользовался лазейками в законодательстве. Он объяснил: «Когда я руковожу компанией, мои обязательства — чтобы мне самому было хорошо, моей семье, моим сотрудникам, моим компаниям».

Если кому-то не нравятся законы, говорил Трамп, пусть они меняют законы. Подразумевалось, что его политические противники действуют так же, как и он, хотя и выдвигают против него разные обвинения. Эта демонстративная откровенность оказалась чрезвычайно эффективной политической технологией. И теперь Трамп таким же образом защищается от обвинений в коррупции.

«Медуза»