Американская пресса рассказала о причинах распада «токсичного» брака Билла и Мелинды Гейтс Билл заводил романы и дружил с одиозным финансистом Джеффри Эпштейном. А Мелинде надоело, что ее не считали «ровней» мужу

16 мая сразу несколько американских изданий — The New York Times, The Wall Street Journal и Daily Beast — выпустили статьи о причинах развода миллиардера, основателя Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды. Пара объявила о расставании в начале мая, и с тех пор Мелинда получила от инвестиционной компании Билла активы на три миллиарда долларов. Между тем, согласно сведениям NYT, WSJ и Daily Beast, Гейтсы давно отдалились друг от друга, Билл ухаживал за другими женщинами (ему даже пришлось уйти из совета директоров Microsoft из-за служебного романа) и жаловался на Мелинду своему знакомому, финансисту Джеффри Эпштейну, которого обвиняли в преступлениях сексуального характера и который в итоге покончил с собой в тюрьме.

Продакт-менеджер Microsoft Мелинда Френч и Билл Гейтс познакомились на работе. В 1994 году они поженились. Однако, уже будучи женатым, Гейтс пытался ухаживать и за другими сотрудницами Microsoft, утверждает NYT. По информации издания, в 2006 году он по электронной почте пригласил на ужин сотрудницу, презентацию которой он только что посетил. «Если это доставляет тебе дискомфорт, притворись, что этого никогда не было», — говорилось в письме. Женщина так и сделала, рассказали два собеседника NYT.

В 2007 или 2008 году Гейтс прилетел в командировку в Нью-Йорк с сотрудницей Bill and Melinda Gates Foundation — благотворительного фонда, который миллиардер и его жена основали в 2000 году. Общаясь с сотрудницей фонда во время приема, Гейтс внезапно понизил голос и сказал: «Я хочу увидеться. Ты со мной поужинаешь?» Его собеседница, которая сама рассказала NYT об этом случае, заявила, что почувствовала себя неловко и рассмеялась, чтобы избежать прямого ответа.

Шесть бывших и нынешних работников Microsoft, благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс, а также Cascade Investment — инвестиционной компании, управляющей активами Гейтса, — рассказали NYT, что миллиардер был известен своими «неуклюжими» попытками заигрывать с женщинами. При этом некоторые собеседники NYT отметили, что Гейтс не производил впечатление человека, заставлявшего женщин подчиняться ему ради карьеры и не дававшего им возможность для отказа. Но его поведение все равно не сочеталось с публичным имиджем его жены, которая в 2019 году заявила о планах потратить миллиард долларов на защиту прав женщин.

В интервью Билл называл Мелинду «равноправным партнером». Но несколько человек, посещавших совещания с участием супругов в их благотворительном фонде, заявили NYT, что Билл стремился доминировать и мог пренебрежительно относиться к Мелинде. Сама она в своей книге «Момент подъема» описывала, как в 2012-2013 годах убеждала мужа, что им стоит вдвоем писать ежегодные письма их благотворительного фонда. Билл на протяжении нескольких лет писал их один и на предложение жены сначала отреагировал отказом. А когда они все же сели писать очередное письмо вместе, это закончилось ссорой, которая, по словам Мелинды, «могла положить конец браку».

В 2017 году у Билла и Мелинды возник конфликт из-за Майкла Ларсона — финансового менеджера Гейтса, управляющего активами бизнесмена через Cascade Investment. Женщина, связанная с Ларсоном по работе, написала Гейтсам о домогательствах с его стороны и попросила о помощи, пообещав в противном случае подать в суд. В итоге она получила деньги и подписала договор о неразглашении. Билла такое решение проблемы устроило, Мелинду — нет, утверждают источники NYT. Она настояла на независимом расследовании обвинений против Ларсона. По его итогам Ларсон продолжил работу в Cascade Investment. Доказало ли расследование его вину, неизвестно.

В конце 2019 года в центре похожего расследования оказался уже сам Гейтс, рассказали источники WSJ. Одна из сотрудниц Microsoft сообщила совету директоров компании, что с 2000 года в течение нескольких лет у нее были сексуальные отношения с Гейтсом. Их инициировал бизнесмен, утверждала женщина. Совет директоров начал расследование. Некоторые его члены заявили, что Гейтс, который на тот момент тоже состоял в совете, должен уйти. Основатель Microsoft покинул совет директоров компании в марте 2020 года, до окончания расследования. Представитель Гейтса Бриджит Арнольд заявила, что это решение не было связано с расследованием, а связь, о которой идет речь «была почти 20 лет назад и завершилась по обоюдному согласию».

Билл Гейтс не только ухаживал за другими женщинами, но и жаловался на свой брак финансисту Джеффри Эпштейну. Мелинда была против их общения

В 2019 году, примерно через две недели после того, как Мелинда Гейтс публично заявила о намерении вложить миллиард долларов в защиту прав женщин, NYT рассказала о взаимоотношениях Билла Гейтса и Джеффри Эпштейна. Это американский финансист, которого с середины 2000-х обвиняли в сексуальных контактах с несовершеннолетними девушками и вовлечении этих девушек в занятия проституцией (он якобы «одалживал» их своим знакомым). В 2008 году Эпштейн избежал значительного срока по этим обвинениям, но в 2019 году финансиста снова арестовали. Он покончил с собой в тюрьме.

После ареста и смерти Эпштейна американская пресса много писала о его связях с влиятельными людьми, включая бывших президентов США Билла Клинтона и Дональда Трампа, британского принца Эндрю, бывших премьеров Великобритании и Израиля Тони Блэра и Эхуда Барака. Среди знакомых Эпшейна назвали и Билла Гейтса. NYT в октябре 2019-го написала, что они не раз встречались в 2011-2014 годах, Гейтс пользовался самолетом Эпштейна и бывал у него дома. Представитель Гейтса заявила, что он общался с Эпштейном лишь на тему благотворительности и жалеет об этом знакомстве.

Статья в NYT содержала такие подробности отношений Гейтса и Эпшейна, о которых супруга основателя Microsoft раньше не знала, утверждают источники издания. Вскоре после публикации Мелинда начала консультироваться с юристами и о разводе и разделе имущества. Отношения Гейтса с Эпштейном стали одной из причин расставания, подтвердили собеседники WSJ. Мелинда решила, что «для нее будет лучше отказаться от брака, поскольку она перешла к следующему этапу своей жизни», заявил NYT ее знакомый.

В свою очередь источники Daily Beast сообщили, что Мелинда Гейтс еще в 2013 году высказывала друзьям недовольство из-за отношений мужа и Эпшейном и в конце концов добилась их прекращения. При этом сам Гейтс рассматривал встречи и вечеринки в доме финансиста как возможность сбежать из «токсичного» брака, утверждают собеседники издания. По их мнению, Гейтс ходил к Эпштейну не ради молодых девушек, которые его окружали, а чтобы сменить обстановку и подискутировать на темы, которые ему интересны. По информации Daily Beast и NYT, Гейтс близко общался и с самим Эпштейном — и жаловался ему на свой брак.

Мелинду, в свою очередь, постоянно раздражало, что «никто не считал ее ровней Биллу» и что людям он «больше нравился», рассказал Daily Beast бывший сотрудник их фонда.

Билл и Мелинда Гейтс отдалились друг от друга более 10 лет назад и жили каждый своей жизнью, утверждает один из источников Daily Beast. На людях они производили впечатление не семейной пары, а «двух глав государств», утверждает другой собеседник издания. При этом он признается, что был удивлен, когда супруги объявили о разводе: «Я думал, они будут продолжать мучить друг друга до конца жизни».

Представитель Гейтса выразила досаду, что «было опубликовано так много неправды о причинах, обстоятельствах и сроках развода Билла Гейтса». «Ваша характеристика его встреч, связанных с благотворительностью, с Эпштейном и другими людьми неточна… Точно так же любое утверждение, что Билл пренебрежительно отзывался о своем браке или Мелинде, является ложным», — заявила она NYT.

