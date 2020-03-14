Билл Гейтс ушел из совета директоров Microsoft

Один из основателей и бывший гендиректор Microsoft Билл Гейтс покинул совет директоров компании, чтобы уделять больше времени благотворительности, сообщается на сайте Microsoft.

Билл Гейтс продолжит работу как советник по техническим вопросам гендиректора Microsoft Сатьи Наделлы и других руководителей компании.

В 2000 году Билл Гейтс и его жена Мелинда Гейтс основали «Фонд Билла и Мелинды Гейтс», который поддерживает социальные, медицинские и образовательные проекты, а также инициативы в области гендерного равенства.