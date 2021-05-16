После объявления о разводе с Биллом Гейтсом его жена Мелинда получила акции на три миллиарда долларов

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После того, как в начале мая основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе, Мелинда получила акции на более чем три миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Акции Мелинде Гейтс передала Cascade Investment — инвестиционная компания, созданная Биллом Гейтсом для управления его активами. Cascade Investment контролирует доли Гейтса в разных компаниях на общую сумму 52 миллиарда долларов.

Мелинда Гейтс уже получила от Cascade Investment акции таких компаний как американский производитель сельскохозяйственной техники John Deere, мексиканский производитель напитков Coca-Cola Femsa, Канадская национальная железная дорога.

Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе 3 мая. При этом осталось неизвестным, как супруги будут делить имущество.

До объявления о разводе Forbes оценивал состояние Гейтса в 130 миллиардов долларов, Bloomberg — в 146 миллиардов. На данный момент состояние основателя Microsoft, по оценке Forbes, составляет 128,3 миллиарда долларов, по оценке Bloomberg, — 144 миллиарда долларов.

Самым дорогим в истории считается развод основателя Amazon Джеффа Безоса и его жены Маккензи в 2019 году. Маккензи получила от бывшего мужа акции Amazon на 35 миллиардов долларов. Она присоединилась к инициативе «Клятва дарения», в рамках которой богатые люди обязуются отдать большую часть своего состояния на благотворительность.

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