Трамп подписал закон о публикации всех материалов по делу Эпштейна

Дональд Трамп подписал закон, обязывающий министерство юстиции опубликовать все материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации.

В своем аккаунте в соцсети Truth Social Трамп отмечает, что Эпштейн «был обвинен в 2019 министерством юстиции Трампа, а не демократами», «был пожизненным демократом», «жертвовал тысячи долларов политикам-демократам» и «был тесно связан со многими известными деятелями Демократической партии».

«Возможно, правда об этих демократах и их связях с Джеффри Эпштейном скоро будет раскрыта, потому что я только что подписал закон о рассекречивании файлов Эпштейна!» — написал Трамп.

Он добавил, что сам просил спикера палаты представителей Майка Джонсона и лидера большинства в сенате Джона Тьюна провести этот закон через палату и сенат соответственно, и «благодаря этой просьбе голосование прошло почти единогласно». «По моему поручению министерство юстиции уже передало конгрессу почти пятьдесят тысяч страниц документов», — написал Трамп.

Финансиста Джеффри Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, бизнесмен получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и «одалживал» их влиятельным людям. В первый раз Эпштейн был осужден в 2008 году по делу об организации проституции. Тогда он пошел на сделку со следствием и в итоге провел в тюрьме 13 месяцев. В следующий раз его задержали в июле 2019 года по обвинению в торговле людьми. Вскоре после задержания Эпштейн покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке.

Документы по делу Эпштейна представляют собой архив электронных писем объемом 20 тысяч страниц, которые финансист отправлял и получал в 2011–2019 годах. Она привлекла внимание именно как личная переписка, которая позволяет понять, с кем общался Эпштейн — в том числе когда уже был осужден.

Закон, который подписал Трамп, называется «Акт о прозрачности файлов Эпштейна» (Epstein Files Transparency Act). Его внесли на рассмотрение конгресса еще в июле. 18 ноября палата представителей конгресса США поддержала законопроект большинством голосов.

