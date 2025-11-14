Плакат в Вашингтоне с требованием обнародовать материалы по делу Эпштейна Matt McClain / The Washington Post / Getty Images

Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США опубликовал большой архив электронных писем Джеффри Эпштейна — финансиста, которого обвиняли в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Эпштейн умер в тюрьме в 2019 году. По официальной версии, он покончил с собой. Его связи с представителями американской элиты, включая президента Дональда Трампа, стали предметом политической борьбы и теорий заговора. Как сторонники, так и противники Трампа нашли в обнародованных документах подтверждения своей точки зрения.

Трамп и Эпштейн познакомились еще в 1980-е годы. Они прервали отношения в середине 2000-х. По версии Трампа, близкими друзьями они не были — просто вращались в одном обществе. А разрыв произошел из-за того, что Трамп узнал, что Эпштейн и его люди используют его клуб «Мар-а-Лаго» во Флориде для «вербовки» девушек в целях сексуальной эксплуатации.

Как раз в середине 2000-х полиция Палм-Бич завела на Эпштейна дело по подозрению в совращении несовершеннолетних. Впоследствии Эпштейн заключил сделку со следствием и провел под стражей чуть больше года.

В дальнейшем Эпштейн позиционировал себя как человека, который «по-настоящему знает Трампа», и иногда намекал, что располагает компроматом на него.

Что нашли в переписке Эпштейна

Самые ранние письма из опубликованного архива относятся к 2011 году. Эпштейн не раз писал о Трампе. В 2015 году он предлагал журналисту The New York Times «фото Дональда и девушек в бикини у меня на кухне» (он так и не прислал эти снимки). В 2018-м он писал знакомому: «Именно я способен его [Трампа] уничтожить».

Представители Демократической партии обращают особое внимание на несколько писем, в которых упоминается Трамп. В одном, датированном 2 апреля 2011 года, Эпштейн написал, что некая девушка «провела несколько часов у меня дома с ним [Трампом]». Предположительно, речь идет о Вирджинии Джуффре.

Кто она

Вышли мемуары Вирджинии Джуффре. Это самая известная жертва секс-торговца Джеффри Эпштейна, которая (как и он сам) покончила жизнь самоубийством Рассказываем главное об этой книге

Кто она

Вышли мемуары Вирджинии Джуффре. Это самая известная жертва секс-торговца Джеффри Эпштейна, которая (как и он сам) покончила жизнь самоубийством Рассказываем главное об этой книге

В другом письме, от 15 декабря 2015 года, журналист Майкл Вулфф дает Эпштейну советы, как реагировать на публичное обсуждение его отношений с Трампом (в то время Трамп баллотировался в президенты). «Если он [Трамп] скажет, что не был на [твоем] самолете или в [твоем] доме, это дает тебе ценный пиар и политический капитал», — писал Вулфф. По всей вероятности, подразумевается, что на самом деле Трамп бывал и в личном самолете Эпштейна, и у него дома — и Эпштейн может уличить кандидата в президенты во лжи и в попытках скрыть отношения с ним.

В письме от 31 января 2019 года, когда Трамп уже был президентом, а против Эпштейна выдвинули новые обвинения, Эпштейн уверял Вулффа: «Разумеется, он [Трамп] знал о девочках». Незадолго до того Трамп заявил, что выгнал Эпштейна из своего клуба «Мар-а-Лаго» — Эпштейн на это замечает, что никогда и не был членом клуба.

Кроме того, Эпштейн переписывался с экономистом Ларри Саммерсом — бывшим министром финансов США и бывшим президентом Гарвардского университета. Они обсуждали политику, в том числе визит Трампа в Саудовскую Аравию в 2017 году (Саммерс писал, что там сложилось «общее мнение», что «Дональд — клоун») и его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018-м («У россиян есть что-то на Трампа? Сегодня было ужасно даже по его меркам», — заметил Саммерс).

В 2018 году Эпштейн переписывался с Кэтрин Рюмлер, юристом из компании Latham and Watkins (а в прошлом — юридической советницей Белого дома при президенте Бараке Обаме), по поводу дела Майкла Коэна — адвоката Трампа, который признался, что заплатил порнозвезде Сторми Дэниэлс за ее молчание о связи с президентом. «Понимаешь, — писал Эпштейн, — я знаю, насколько нечист Дональд. Думаю, ни адвокаты, ни нью-йоркские бизнесмены даже не представляют, что это значит, когда твой решала (в оригинале — „fixer“) тебя сдает».

Также среди корреспондентов Эпштейна были бывший советник Трампа Стив Бэннон, пиар-менеджер Пегги Сигал (через нее Эпштейн пытался привлечь на свою сторону журналистку Арианну Хаффингтон, основательницу издания HuffPost) и Торбьерн Ягланд, в то время глава Совета Европы (а прежде — премьер-министр Норвегии).

Ягланду Эпштейн писал в 2018 году, перед первой встречей Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки, что готов пообщаться с представителями российской власти (в частности, с министром иностранных дел Сергеем Лавровым) и передать им некую информацию, которая помогла бы им иметь дело с Трампом. Состоялись ли такие контакты, неизвестно.

Как противники Трампа пытаются использовать дело Эпштейна в борьбе против президента США

Противники президента США (в их числе конгрессмены Роберт Гарсия, Ро Ханна и Джейми Раскин) настаивают: опубликованные материалы свидетельствуют о том, что Трамп скрывает подробности своих отношений с Эпштейном. При этом не до конца понятно, что именно он скрывает.

Возможно, Трамп знал, что Эпштейн систематически занимался сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних, — и ничего в связи с этим не предпринял. Возможно, он и сам пользовался услугами «сети» Эпштейна. Ни то, ни другое по-прежнему убедительно не доказано.

Трамп и его сторонники по-прежнему отвергают любые подозрения. Президент США заявляет, что демократы пытаются вернуть в повестку скандал с Эпштейном, чтобы отвлечь внимание публики от собственных политических провалов.

С другой стороны, многие представители Республиканской партии, вопреки позиции Трампа, уже несколько месяцев требуют, чтобы правоохранительные органы опубликовали все имеющиеся у них материалы по делу Эпштейна. В конгресс внесен законопроект, обязывающий министерство юстиции сделать это в течение 30 дней.

Издание Slate пишет, что американские демократы, похоже, делают главную ставку в борьбе против Дональда Трампа именно на дело Эпштейна. Цель такая — избиратели должны думать об этом деле и о причастности к нему Трампа. И еще — выставить Трампа и его соратников лицемерами: во время предвыборной кампании они обещали опубликовать все материалы по делу Эпштейна, но не сделали этого. Пока что, продолжает Slate, на рейтинги Трампа и республиканцев это не оказало существенного влияния.

Читайте также

Постоянно вижу новости, что Трамп как-то связан с делом Эпштейна. Так они и правда дружили? А причастен ли президент США к секс-трафикингу? Рассказываем все, что известно

Читайте также

Постоянно вижу новости, что Трамп как-то связан с делом Эпштейна. Так они и правда дружили? А причастен ли президент США к секс-трафикингу? Рассказываем все, что известно

«Медуза»