Демократы опубликовали письма Эпштейна. В них говорится, что Трамп «знал о девочках», одна из них «провела с ним несколько часов»

Конгрессмены от Демократической партии США, входящие в комитет по надзору палаты представителей конгресса США, опубликовали новые электронные письма американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации.

«Демократы из комитета по надзору получили новые электронные письма от наследственного фонда Джеффри Эпштейна, которые вызывают серьезные вопросы о Дональде Трампе и его осведомленности об ужасающих преступлениях Эпштейна», — говорится в заявлении демократов, опубликованном в соцсети икс 12 ноября.

Демократы распространили эти письма после того, как комитет по надзору палаты представителей опубликовал 20 тысяч страниц документов, полученных от наследников Джеффри Эпштейна.

В одном письме от 2 апреля 2011 года Эпштейн написал своей помощнице Гислейн Максвелл: «Хочу, чтобы вы поняли, что эта собака, которая не залаяла — это Трамп… [Жертва преступления] провела с ним несколько часов у меня дома, но он ни разу не был упомянут. Начальник полиции и т. д. Я на 75% уверен».

В другом письме от 31 января 2019 года, адресованном журналисту Майклу Вулффу, Эпштейн заявил, что Трамп попросил финансиста отказаться от членства в клубе Мар-а-Лаго. «Трамп сказал, что попросил меня отчислиться [из клуба Мар-а-Лаго]. Никогда [я не был] членом. Конечно, он [Трамп] знал о девочках, поскольку попросил Гислейн прекратить это», — говорится в опубликованном письме (неясно, что именно просил прекратить Трамп).

В двух упомянутых письмах имя жертвы не раскрывается. Республиканцы из комитета по надзору заявили, что в письмах упоминается Вирджиния Джуффре — самая известная жертва Эпштейна, которая совершила самоубийство в апреле 2025 года, пишет The New York Times. Джуффре говорила, что не видела, чтобы Трамп участвовал в насилии над несовершеннолетними в доме Эпштейна.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в своем заявлении процитировала прошлые высказывания Джуффре о Трампе и осудила «избирательно опубликованные электронные письма», предназначенные для «очернения» президента США.

«Факт остается фактом: президент Трамп выгнал Джеффри Эпштейна из своего клуба несколько десятилетий назад за то, что тот вел себя непристойно по отношению к своим сотрудницам, в том числе к Джуффре. Эти истории — не что иное, как недобросовестные попытки отвлечь внимание от исторических достижений президента Трампа, и любой американец, обладающий здравым смыслом, видит, что это обман и явное отвлечение внимания от возобновления работы правительства», — заявила представитель Белого дома.

Она уклонилась от прямого ответа на вопрос, проводил ли Трамп когда-либо «часы» в доме Эпштейна с жертвой, как упоминалось в одном из опубликованных писем.

Дональд Трамп, комментируя заявление конгрессменов-демократов, возложил на Демократическую партию ответственность за остановку работы правительства на более чем 40 дней. «Демократы пытаются снова поднять тему мистификации с Джеффри Эпштейном, потому что они готовы на все, чтобы отвлечь внимание от своих провалов в связи с закрытием правительства и многими другими вопросами», — написал Трамп в соцсетях.

Джеффри Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, бизнесмен получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и «одалживал» их влиятельным людям. Эпштейна задержали 7 июля 2019 года. Спустя месяц, 10 августа, он покончил с собой в тюрьме в Нью-Йорке.

Дональд Трамп был знаком с Джеффри Эпштейном, а после его смерти неоднократно высказывал теорию о том, что финансист вел «список клиентов», которым «одалживал» несовершеннолетних для секса. По его мнению, в этом списке могли быть демократы. Трамп обещал опубликовать список после того, как станет президентом, однако в июле власти США заявили, что такого списка нет.

