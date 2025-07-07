Axios: власти США признали, что «списка клиентов» Джеффри Эпштейна не существует. Теории заговора об этом списке продвигали руководители ФБР

У Минюста США и ФБР нет доказательств того, что финансист Джеффри Эпштейн вел «список клиентов», шантажировал влиятельных лиц и был убит, пишет Axios со ссылкой на служебную записку с выводами ведомств.

Власти США также опубликовали видеозаписи с камеры наблюдения из коридора перед входом в камеру Эпштейна, которые свидетельствуют о том, что перед смертью финансиста никто к нему не заходил. Видео, говорится в служебной записке, подтверждает вывод судмедэксперта о том, что Эпштейн покончил с собой.

Таким образом, отмечает Axios, администрация президента США Дональда Трампа впервые официально опровергла теории заговора вокруг дела Эпштейна и его смерти.

Эти конспирологические теории популярны среди участников движения MAGA, которые поддерживают Трампа, пишет издание. Среди прочих, в прошлом их популяризировали нынешний глава ФБР Кэш Патель и его заместитель Дэн Бонгино.

Сам Трамп до и после предвыборной кампании пообещал рассекретить данные о клиентах Эпштейна. Часть из них опубликовали в начале года, но пресса отмечала, что общественности не предоставили «никаких новых сенсационных сведений по делу».

Теперь Минюст и ФБР заявили в документе, на который ссылается Axios, что «дальнейшее раскрытие» материалов, связанных с Эпштейном, «не будет целесообразным или оправданным».

Финансиста Джеффри Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, бизнесмен получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и «одалживал» их влиятельным людям.

Эпштейну грозило до 45 лет заключения. Миллиардер не признавал вину. Финансиста задержали 7 июля 2019 года. Спустя месяц, 10 августа, бизнесмен покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке.

В 2022 году бывшую подругу и помощницу финансиста Гилейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы. Ее признали виновной в склонении девочек к сексу с Эпштейном.

Бизнесмен Илон Маск во время публичной ссоры с Дональдом Трампом заявлял, что действующий лидер США упоминался в документах по делу Эпштейна. Вскоре он удалил этот пост, заявив, что сожалеет о некоторых своих сообщениях, которые «зашли слишком далеко».