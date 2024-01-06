В соцсетях публикуют фейки и оскорбительные мемы о связях знаменитостей с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в торговле людьми Больше всего досталось покойному физику Стивену Хокингу

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3 января Федеральный окружной суд Манхэттена опубликовал несколько сотен страниц документов из дела финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в торговле людьми с целью сексуализированной экплуатации и покончил с собой в тюрьме более четырех лет назад.

Вот что важно знать об этой публикации

Суд опубликовал документы о связях финансиста Джеффри Эпштейна с Трампом, Клинтоном, принцем Эндрю и многими другими. Большинство имен уже были известны Но судебная система США раскрыла эти материалы впервые

Вот что важно знать об этой публикации

Суд опубликовал документы о связях финансиста Джеффри Эпштейна с Трампом, Клинтоном, принцем Эндрю и многими другими. Большинство имен уже были известны Но судебная система США раскрыла эти материалы впервые

В обнародованных материалах в разном контексте упоминались имена многих известных политиков, актеров и бизнесменов. Например, одна из пострадавших от действий Эпштейна, Йоханна Сьоберг, в своих показаниях заявила, что однажды тот сказал ей, что «[бывшему президенту США Биллу] Клинтону нравится, когда они молодые, имея в виду девушек [к которым Эпштейн и его вероятные сообщники применяли сексуализированное насилие]» (представители Клинтона ранее неоднократно отрицали причастность политика к любым противоправным действиям).

Однако ничего принципиально нового в опубликованных документах не обнаружилось: имена большинства влиятельных людей, связанных с Эпштейном, уже упоминались в расследованиях СМИ о деле финансиста. Тем не менее, обнародование судебных материалов спровоцировало новый виток развития теории заговора о тайной сети высокопоставленных преступников, окружавших Эпштейна. И главным «пострадавшим» от этих обвинений стал знаменитый физик Стивен Хокинг, который умер в 2018 году.

Как пишет агентство Associated Press, в соцсети X (бывший Twitter) после 3 января завирусились сообщения со сфабрикованными скриншотами судебных материалов по делу Эпштейна, в которых упоминались Хокинг, а также известный американский телеведущий Джимми Киммел. В обоих случаях подделки по форме представляли собой «цитаты» из показаний пострадавших женщин.

В случае Хокинга некто якобы задавал «пострадавшей» вопрос: «Джеффри когда-нибудь обсуждал с вами наклонности Стивена Хокинга?» Ответ звучал так: «Да, ему нравилось, когда раздетые карлики решают сложные уравнения на доске, которая висит для них слишком высоко». Также «респондент» утвердительно отвечает на вопрос о том, часто ли физик посещал остров, где происходило сексуализированное насилие, «для удовольствия».

Из другого сфабрикованного и разошедшегося в X сообщения следует, что Киммел несколько раз просил женщину, пострадавшую от действий Эпштейна, делать ему массаж и как минимум однажды заставил ее заняться с ним сексом.

Эти посты, отмечает AP, набрали десятки тысяч просмотров, лайков и репостов, а также породили множество оскорбительных для Хокинга мемов (также завирусившихся в X). Но оба не имеют никакого отношения к действительности.

На самом деле Хокинг, согласно анализу агентства, упоминается в настоящих судебных документах дважды.

В 2015 году Эпштейн в электронном письме предложил денежное вознаграждение членам семьи, друзьям и знакомым одной из пострадавших, Вирджинии Джуффре, если те помогут ему опровергнуть заявления о том, что физик участвовал в «оргиях с несовершеннолетними» на одном из островов, принадлежащих финансисту.

Второе упоминание — это письмо с просьбой Эпштейна к самой Джуффре удалить все фото и видео, на которых она запечатлена с рядом людей, включая Хокинга.

Никаких «наклонностей» ученого в этих и других материалах Эпштейн и его адресаты не обсуждают.

AP напоминает, что в 2006 году, за несколько месяцев до того, как Эпштейн был впервые официально обвинен в сексе с несовершеннолетними и растлении, Хокинг стал одним из множества ученых, которые посетили организованную финансистом пятидневную конференцию на Карибах (в сети есть множество фотосвидетельств участия физика в том мероприятии).

Что касается Киммела, то его имя вообще не упоминается в судебных материалах. Ажиотаж же, предполагает AP, спровоцировала неосторожная шутка игрока в американский футбол Аарона Роджерса. В эфире одного из шоу на канале ESPN он предположил, что имя телеведущего всплывет в документах по делу Эпштейна. Позднее в ESPN извинились перед Киммелом за слова Роджерса, а сам телеведущий написал в X, что никогда не встречал Эпштейна и что высказывание атлета «поставило в опасное положение» его семью.

Дополнительным доказательством того, что «показания» на Киммела — это фейк, AP называет тот факт, что на скриншоте виден номер страницы 1375, в то время как суд опубликовал всего 944 страницы материалов.

Среди других знаменитостей, про которых также распространяются по сети сфабрикованные «улики» по делу Эпштейна, AP называет телеведущую Опру Уинфри, актера Тома Хэнкса и бизнесмена Илона Маска.

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