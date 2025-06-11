Миллиардер и бизнесмен Илон Маск публично принес извинения за «некоторые» свои посты о президенте США Дональде Трампе в соцсети Х.

«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте США Дональде Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», — написал Маск.

О каких постах идет речь, бизнесмен не уточнил.

Так, 5 июня Маск опубликовал сообщение о том, что Трамп упоминается в документах по делу финансиста , которого обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью сексуализированной эксплуатации. Уже 7 июня Маск этот пост удалил.

Илон Маск и Дональд Трамп публично поссорились после того, как миллиардер раскритиковал «большой прекрасный законопроект» республиканцев о налоговых льготах, который увеличивает дефицит бюджета США. Трамп, в частности, пригрозил разорвать государственные контракты с компаниями Маска.

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Вот как это было

Дональд Трамп и Илон Маск поссорились. Разбираемся, кто из них способен сильнее навредить другому Илон, у нас плохие новости