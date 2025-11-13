Politico: Эпштейн предлагал российским чиновникам «дать представление» о Трампе перед встречей президента США с Путиным в 2018 году

Американский финансист Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации, в 2018 году в своих письмах американским и европейским чиновникам писал о готовности поделиться информацией о Дональде Трампе с представителям российской власти. Это, как пишет Politico, следует из электронных писем Эпштейна, опубликованных конгрессменами от Демократической партии США.

В частности, издание цитирует письмо Эпштейна, написанное в 2018 году, за месяц до встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, которое финансист отправил бывшему премьер-министру Норвегии Турбьерну Ягланду, который на тот момент возглавлял Совет Европы. В нем он предлагал, чтобы министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сначала поговорил с ним, чтобы получить представление о Трампе.

«Я думаю, вы могли бы предложить Путину, чтобы Лавров получил представление о [Трампе], поговорив со мной», — писал Эпштейн.

В ответ Ягланд написал, что на следующий день встречается с помощником Лаврова и предложит ему связаться с Эпштейном. Связывался ли кто-то из представителей МИД РФ с Эпштейном, неизвестно.

Эпштейн в своей переписке также рассказывал, что общался с постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным (умер в феврале 2017 года — прим. «Медузы»). «Чуркин был великолепен. Он понял Трампа после наших разговоров. Это не сложно. Надо просто увидеть, чтобы понять, все так просто», — цитирует издание письмо финансиста.

В переписке Эпштейна также обсуждались итоги встречи Путина и Трампа в Хельсинки, которую называли провалом президента США. «Есть ли у русских что-то на Трампа? Сегодняшний день был ужасающим даже по его меркам», — написал в письме Эпштейну бывший министр финансов в администрации Билла Клинтона и экономический советник в администрации Барака Обамы Ларри Саммерс.

Эпштейн в ответ написал, что его электронная почта «переполнена» подобными комментариями. Поведение Трампа на встрече с Путиным он назвал «предсказуемым». «Я уверен, что, по его мнению, все прошло очень хорошо. Он думает, что очаровал своего противника… <…>. Он не имеет понятия о большинстве вещей», — писал Эпштейн.

Джеффри Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, бизнесмен получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и «одалживал» их влиятельным людям. Эпштейна задержали 7 июля 2019 года. Через месяц его нашли мертвым в тюрьме в Нью-Йорке. Причиной смерти было названо самоубийство.

Дональд Трамп был знаком с Эпштейном, а после его смерти неоднократно высказывал теорию о том, что финансист вел «список клиентов», которым «одалживал» несовершеннолетних для секса. По его мнению, в этом списке могли быть демократы.

12 ноября 2025 года конгрессмены от Демпартии опубликовали новые электронные письма Эпштейна. В них, в частности, говорится, что Трамп «знал о девочках», одна из которых «провела с ним несколько часов». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила позже на брифинге, что новые электронные письма «не доказывают абсолютно ничего, кроме того, что президент Трамп не сделал ничего плохого».

