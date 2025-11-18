Палата представителей конгресса США поддержала публикацию всех материалов по делу Эпштейна

Палата представителей конгресса США большинством голосов поддержала законопроект, обязывающий министерство юстиции опубликовать все материалы по делу американского финансиста , которого обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации.

Для одобрения законопроекта необходимо, чтобы его поддержали две трети членов палаты представителей. По итогам голосования, за законопроект высказались 427 конгрессменов, против выступил один, пятеро воздержались, следует из трансляции ABC News.

Против законопроекта проголосовал республиканец Клей Хиггинс, который считает, что из-за публикации материалов пострадают невинные люди, которые упоминаются в документах.

После одобрения в палате представителей законопроект должен поступить в сенат, где его судьба остается неопределенной, отмечает CNN.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что подпишет законопроект, если его примет конгресс.

В связях с Джеффри Эпштейном обвиняли как демократов, так и республиканцев. Ранее в ноябре демократы опубликовали письма Эпштейна, в которых утверждалось, что президент США Дональд Трамп «знал о девочках», а одна из них «провела с ним несколько часов». После публикации писем Трамп призвал ФБР проверить связи Эпштейна с 42-м президентом США Биллом Клинтоном. Сам Трамп неоднократно, в том числе и 18 ноября, говорил, что не имеет никакого отношения к Эпштейну.

