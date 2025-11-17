В твиттере (ой, простите, в иксе) крайне непристойно и очень оскорбительно шутят про Трампа и Клинтона. Что случилось? И при чем тут снова Эпштейн? Объясняем коротко (насколько это возможно)

Дональд Трамп и Билл Клинтон на Открытом чемпионате США по теннису, 2000 год. После раскрытия переписки Эпштейна эта фотография стала источником мемов William Vasta / The White House

Джеффри Эпштейн — богатый финансист из США, который был знаком со многими известными людьми, в том числе миллиардером Биллом Гейтсом, британским принцем Эндрю (недавно лишился всех титулов из-за дружбы с Эпштейном), а также несколькими американскими президентами, например, Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом. Эпштейн, как считается, использовал несовершеннолетних девушек для секса: он платил им за секс и «одалживал» их своим влиятельным друзьям. Впервые обвинения в растлении и торговле людьми ему предъявили еще в середине 2000-х, но тогда он заключил сделку со следствием и отделался мягким наказанием. В 2019 году Эпштейна снова задержали, а через месяц он покончил с собой в тюремной камере. Гибель Эпштейна породила теорию о том, что финансист вел «список клиентов», которым предоставлял девушек для секса, и что его убили люди из этого списка. Перед президентскими выборами 2024 года Дональд Трамп намекал, что в «списке клиентов» Эпштейна могли фигурировать политики-демократы — и они же якобы могли быть заинтересованы в его смерти. Трамп обещал опубликовать весь архив Эпштейна в случае переизбрания. Но вернувшись в Белый дом в январе 2025 года, Трамп сменил риторику. Его администрация заявила, что никакого «списка клиентов» Эпштейн не вел и что смерть финансиста нет причин считать убийством. Это вызвало возмущение в лагере сторонников Трампа — и предположения о том, что президент что-то скрывает. До этого Трамп, который был знаком с Эпштейном как минимум с начала 1990-х и рассорился с ним в начале 2000-х (у них возник спор из-за недвижимости), утверждал, что ничего не знал о связях Эпштейна с несовершеннолетними и тем более никак не участвовал в этом сам. На фоне критики Белый дом и Республиканская партия все-таки решили опубликовать хотя бы часть так называемых файлов Эпштейна. В сентябре 2025-го Комитет по надзору в Палате представителей, которым руководят республиканцы, раскрыл больше 33 тысяч страниц записей. Это была самая крупная по объему публикация, но в обнародованных материалах оказалось мало нового. Дело в том, что разные ведомства США публиковали документы, связанные с обвинениями против Эпштейна, еще с 2018 года, но многие материалы остаются нераскрытыми до сих пор.

Что случилось?

На прошлой неделе Конгресс США обнародовал новую порцию документов по делу Джеффри Эпштейна — архив электронных писем, которые финансист отправлял и получал в 2011-2019 годах, объемом 20 тысяч страниц. Это не первая и даже не самая крупная публикация файлов по делу Эпштейна. Но она привлекла большое внимание, поскольку это именно личная переписка, которая позволяет понять, с кем общался Эпштейн (на тот момент уже осужденный как секс-преступник), и на какие темы.

Что нашли в переписке?

Эпштейн общался со многими влиятельными людьми, например, экс-министром финансов США Ларри Саммерсом, инвестором-миллиардером Леоном Блэком и бывшим стратегом Дональда Трампа Стивом Бэнноном. С самим Трампом Эпштейн в последние годы жизни не переписывался, но упоминал его в письмах к другим людям. Так, в 2019 году он писал журналисту и писателю Майклу Волфу, что Трамп «разумеется, знал о девочках», но сам «никогда не получал ».

В другом письме, от 2011 года, Эпштейн утверждал, что некая девушка «провела несколько часов у меня дома с ним [Трампом], [но] он никогда не упоминался [в обвинениях]». По всей видимости, этой девушкой была Вирджиния Джуффре, известная обвинительница Эпштейна, которая покончила с собой весной 2025 года. В юности она работала на курорте Трампа во Флориде — и именно там познакомилась с Эпштейном. Сам Трамп, по словам Джуффре, никогда к ней не приставал.

Какой была реакция?

Больше всего внимания привлекли слова Эпштейна о «девочках», ведь Трамп утверждал, что ничего не знал о его связях с несовершеннолетними. После публикации переписки в Палате представителей были собраны подписи для того, чтобы провести голосование по вопросу о публикации абсолютно всех файлов, связанных с делом Эпштейна. Эту инициативу поддержали все демократы в Палате представителей, а также четверо республиканцев, включая представительницу лагеря MAGA Марджори Тейлор Грин.

Белый дом заявил, что обнародованные письма Эпштейна «абсолютно ничего не доказывают, кроме того факта, что президент Трамп не сделал ничего плохого». Сам Трамп назвал публикацию файлов попыткой Демократической партии отвлечь внимание от собственных неудач и упрекнул тех республиканцев, которые поддержали призыв демократов раскрыть все материалы по делу Эпштейна. «Только плохой или глупый республиканец мог попасть в эту ловушку», — посетовал он.

Что еще обсуждают?

В соцсети икс (бывшем твиттере) завирусилось письмо, которое Эпштейн получил весной 2018 года от своего брата Марка. Тот предлагал спросить у Стива Бэннона, нет ли у Путина компромата на Трампа, «делающего минет Буббе». Бубба — одно из прозвищ Билла Клинтона, из-за чего возникло предположение, что речь шла именно о нем. Марк Эпштейн уже заявил, что переписка была шуточной и что он имел в виду вовсе не Клинтона (а некое «частное лицо»), но это не остановило поток мемов — непристойных и часто оскорбительных.

Что будет дальше?

Палата представителей должна рассмотреть законопроект о публикации всех файлов Эпштейна на этой неделе. Если он будет принят, то дальше отправится на рассмотрение в Сенат, а затем на подпись президенту. Хотя перед выборами Трамп обещал обнародовать материалы по делу Эпштейна, после возвращения в Белый дом он их публикации. Поэтому журналисты считали, что даже если инициатива пройдет Конгресс, Трамп наложит на нее вето. Но он неожиданно изменил свою позицию — и со словами «нам нечего скрывать» призвал республиканцев в Конгрессе поддержать публикацию файлов Эпштейна.

Всего власти США собрали 300 гигабайтов материалов по делу финансиста. По подсчетам конгрессмена-демократа Ро Ханны, основного инициатора законопроекта о публикации файлов Эпштейна, на данный момент обнародовано меньше одного процента этой информации. В частности, отмечал Bloomberg, власти не публиковали записи телефонных разговоров Эпштейна и записи о движении денег на его банковских счетах.

Что грозит самому Трампу?

Публикация переписки Эпштейна усилила давление на Трампа и увеличила его репутационные риски (видимо, это и заставило его пересмотреть позицию по поводу дальнейшего раскрытия файлов Эпштейна), но пока не юридические. Трампу не предъявляли никаких обвинений по делу Эпштейна, и имейлы финансиста вряд ли это изменят, заявил Newsweek бывший федеральный прокурор Ниама Рахмани. Хотя электронные письма могут указывать на то, что Трамп знал о связях Эпштейна с несовершеннолетними, они не станут допустимым доказательством в суде, пояснил юрист.

Будет ли представлять угрозу для Трампа полное раскрытие файлов Эпштейна (к которому призывают и демократы, и сторонники MAGA, и жертвы финансиста), пока неизвестно.