На месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. 28 февраля 2015 года Anadolu / Getty Images

Вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, в двух шагах от Кремля, застрелили оппозиционного политика Бориса Немцова. Исполнителями убийства были названы пятеро выходцев с Северного Кавказа, они получили сроки от 11 до 20 лет. Роль организатора и заказчика следователи отвели водителю чеченского силовика со связями в руководстве республики, но так его и не нашли. Самого силовика и его влиятельных родственников даже не допрашивали. «Медуза» рассказывает о тех, кто был осужден за убийство Немцова, и о тех, кто упоминался в его деле, но не привлек внимания следствия. Вот что стало со всеми этими людьми (спойлер: о некоторых давно ничего не известно).

Оглавление

Глава 1

Те, кого осудили

Заур Дадаев

По версии обвинения, убийство Бориса Немцова было совершено так. 27 февраля 2015 года примерно в 23:30, когда он шел по Большому Москворецкому мосту вместе со своей подругой, украинской моделью Анной Дурицкой, ему шесть раз выстрелили в спину. Немцов погиб на месте, Дурицкая не пострадала. Убийца скрылся на подъехавшем автомобиле .

Непосредственный исполнитель преступления — Заур Дадаев. Он был заместителем командира чеченского . О его задержании стало известно спустя неделю после убийства. Ходатайствуя об аресте Дадаева, глава следственной группы по делу об убийстве Немцова Игорь Краснов (сейчас он генпрокурор России) не упомянул о месте его службы. Зато заявил, что Дадаев дал признательные показания.

В этих показаниях Дадаев заявил, что убил Немцова из-за призывов публиковать карикатуры на пророка Мухаммада после нападения на журнал Charlie Hebdo (на самом деле Немцов к этому не призывал). По словам Дадаева, следить за политиком ему помогали его дальний родственник Анзор Губашев и сослуживец по батальону «Север» Беслан Шаванов, а пистолет дал некий Русик. Он же якобы пообещал заплатить Дадаеву и его сообщникам по пять миллионов рублей. Вскоре Дадаев отказался от этих показаний, заявив, что после задержания его пытали.

В суде он настаивал, что непричастен к убийству Немцова. Доказательством того, что именно он стрелял в политика, послужили смывы с его тела (в них были микрочастицы продуктов выстрела) и найденные в его доме патроны (их маркировка совпадала с маркировкой гильз, найденных на Большом Москворецком мосту). Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима.

Это произошло в 2017 году, а в 2018-м его сфотографировали во время застолья в иркутской колонии для бывших силовиков. Где Дадаев сейчас, точно не известно. Летом 2024 года «Новая газета Европа» называла его единственным осужденным за убийство Немцова, оставшимся «в зоне, подконтрольной российскому государству» (то есть не в Чечне).

Анзор и Шадид Губашевы

Анзор Губашев

Обвинение заявляло, что Анзор Губашев вместе с Бесланом Шавановым выследил Немцова в день его убийства и увез Заура Дадаева с места преступления на машине ЗАЗ Chance. «Русская служба Би-би-си» отмечала, что причастность Анзора Губашева к преступлению вызывает мало сомнений: он пользовался одной из » для слежки за Немцовым; его можно узнать по камерам наблюдения в ГУМе, где политик ужинал в вечер перед смертью; его биологические следы обнаружили в той самой машине ЗАЗ Chance, на которой Дадаев покинул место убийства Немцова.

Шадид Губашев, младший брат Анзора, по версии обвинения, помогал следить за Немцовым, перевозил участников преступной группы, но на месте убийства не появлялся. Через месяц после задержания Шадид дал показания против своего брата, Дадаева и Шаванова, заявив, что они признались ему в убийстве Немцова, назвав его «американской мразью и тварью». Позднее он отказался от этих слов. Анзор Губашев и Заур Дадаев в своих признательных показаниях не указывали на Шадида как на соучастника (они оба от этих признаний тоже потом отказались).

Шадид Губашев

В итоге Анзор Губашев получил 19 лет лишения свободы, Шадид Губашев — 16 лет. По информации «Новой газеты Европа», по состоянию на август 2024 года братья «формально» отбывали срок в чеченской колонии Чернокозово, из которой в начале прошлого года досрочно освободился Джабраил Махмудов, один из соучастников Анны Политковской.

Беслан Шаванов

Сослуживец Заура Дадаева по батальону «Север», который вместе с ним и Анзором Губашевым выслеживал Немцова в день убийства. Анзор Губашев, несколько раз менявший свои показания, сначала называл Шаванова подельником и говорил, что это он выбросил пистолет, из которого был убит Немцов (орудие убийства так и не нашли), потом отрицал свое знакомство с Шавановым, а еще позже сказал, что это он, а не Дадаев стрелял в Немцова.

Шаванов ему возразить не мог. Он погиб при попытке задержать его в Грозном в начале марта 2015 года — по официальной версии, подорвался на гранате. В его задержании мог принимать участие батальон «Север». В связи со смертью уголовное дело против Шаванова закрыли.

Темирлан Эскерханов

Эскерханов до 2013 года служил в ОВД по Шелковскому району Чечни, где работали и другие предполагаемые участники преступной группы. В дни перед убийством он регулярно с ними созванивался и сопровождал их. В частности, Руслана Геремеева, заместителя командира батальона «Север» и ключевого фигуранта дела, о котором мы расскажем позже.

В суде Эскерханов говорил, что он «чист, как слеза ангела». Обвинение, однако, настаивало, что он помогал убийцам Немцова: искал для них информацию о политике и подвозил их. Его приговорили к 14 годам.

В 2024 году «Новая газета Европа» сообщила, что Эскерханов был помилован и отправился воевать в Украину. При этом он попал не в штурмовой отряд, а к Вахе Геремееву, своему бывшему начальнику по Шелковскому ОВД, дяде Руслана Геремеева, и служит в «комфортных и безопасных условиях» в захваченном Россией Мариуполе.

Хамзат Бахаев

Фигурант дела об убийстве Немцова, получивший наименьший срок — 11 лет лишения свободы. Его роль обвинение описывало примерно так же, как и роль Эскерханова: собирал информацию о Немцове в интернете, подвозил подельников, помогал им уехать. Доказательства против Бахаева строились на биллинге его телефона: например, 1 марта 2015 года трубку засекли в районе аэропорта, из которого несколькими часами раньше улетел Заур Дадаев.

При этом в квартирах и машинах участников убийства Немцова не было следов Бахаева, его маршруты не пересекались с маршрутами политика, а из других осужденных он созванивался только с Шадидом Губашевым, который был его соседом по дому. Близость своего телефона к аэропорту в день вылета Дадаева Бахаев объяснял просто: он подрабатывал извозом и вез клиента через эту точку.

Даже адвокаты семьи Немцова говорили, что обвинение не представило достаточных доказательств вины Бахаева. Он производил впечатление случайного человека, попавшего в дело лишь потому, что снимал в Подмосковье один дом вместе с братьями Губашевыми, писала «Медуза». После приговора Бахаева этапировали в колонию в Кировской области. Где он сейчас, выяснить не удалось.

Глава 2

Те, кого не нашли

Руслан Мухудинов

После задержания Заур Дадаев говорил, что некий Русик (или Руслик) обещал ему, Анзору Губашеву и Беслану Шаванову по пять миллионов рублей за убийство Немцова — и он же якобы передал пистолет, из которого был застрелен политик. Свидетельница Зарина Исоева, которая занималась уборкой в квартире фигурантов дела, рассказала следствию, что Русиком чеченцы называли Руслана Мухудинова.

Он был бойцом батальона «Север», возившим заместителя командира батальона Руслана Геремеева — его, по словам Исоевой, в компании звали Русланом и он был «главным». Тем не менее следствие объявило, что именно Мухудинов — вместе с «иными неустановленными лицами» — предложил исполнителям 15 миллионов рублей за убийство Немцова, а также предоставил им жилье, машину и пистолет. То есть назвало его организатором и заказчиком преступления.

Остается непонятным, зачем Мухудинову понадобилось убивать Немцова (мотив о карикатурах на пророка Мухаммада был отброшен, так как следить за Немцовым начали задолго до нападения на редакцию Charlie Hebdo), откуда у него деньги на такой заказ и почему его не могут найти до сих пор. В 2015 году ходили слухи, что Мухудинов находится то ли в ОАЭ, то ли в Чечне, то ли вообще умер. При этом «Медиазона» и Scanner Project находили его фото в 2020 году. Оно было опубликовано в соцсетях в аккаунтах с фамилией Геремеев.

Руслан Геремеев

Его имя было названо почти сразу после убийства Немцова. На первых допросах Эскерханов говорил, что с Дадаевым его познакомил именно Руслан Геремеев. С ним же, по словам Эскерханова, был связан посредник (возможно, Мухудинов), через которого Дадаеву заказали убийство Немцова. Следствие поручило найти и допросить Геремеева — но только в качестве свидетеля, поскольку к тому моменту Эскерханов от своих показаний уже отказался.

Руслан Геремеев — родственник сразу нескольких близких соратников Рамзана Кадырова. Его дядя — сенатор Сулейман Геремеев. Другой дядя — Ваха Геремеев, в прошлом начальник Шелковского ОВД (там работал Эскерханов), а теперь советник главы Чечни. Двоюродный дядя — депутат Госдумы Адам Делимханов. Сам Геремеев служил заместителем командира батальона «Север», которым командовал брат Адама Алибек Делимханов.

Следователи так и не допросили Руслана Геремеева. Сообщалось, что он скрывался в Джалке — родовом селе Делимхановых, а потом уехал из Чечни под видом конюха. Также сообщалось, что глава СК Александр Бастрыкин дважды отказался предъявить ему заочные обвинения; в розыск Руслана Геремеева не объявляли. Хотя адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считал, что именно он был настоящим организатором преступления.

О нем ничего не было слышно до начала войны с Украиной. В 2022 году Руслан Геремеев (как и его дяди Ваха Геремеев и Адам Делимханов) обнаружился в Мариуполе; он якобы участвовал в захвате города и получил ранения. Рамзан Кадыров навестил его в госпитале, назвав «дорогим братом» и «лучшим воином». В 2023 году Руслан Геремеев стал командиром нового чеченского батальона, который курирует 17-летний сын Кадырова.

Артур Геремеев

Еще один представитель семьи Геремеевых, племянник Руслана Геремеева. На его имя была оформлена квартира на Веерной, 46, — одной из двух квартир на Веерной улице в Москве, где жили Заур Дадаев, Руслан Геремеев, а также другие подтвержденные и предполагаемые участники убийства Немцова. Артур Геремеев прилетел в Москву в декабре 2014-го вместо с Зауром Дадаевым и улетел 28 февраля 2015-го, через сутки после убийства Немцова.

В октябре 2015-го глава следственной группы по делу об убийстве Немцова поручил найти Руслана Мухудинова, а также Руслана и Артура Геремеевых. Первому планировали предъявить обвинение, а двух других — допросить как свидетелей. Следователи приехали в станицу Старогладковскую в Шелковском районе Чечни, где были зарегистрированы Геремеевы и Мухудинов, но не смогли их найти: семья Мухудинова переехала, а у Геремеевых никто не открыл дверь.

После этого об Артуре Геремееве, как и о Руслане, долго ничего не было известно. Но недавно «Агентство» узнало, что в 2023 году он ездил в оккупированные регионы Украины. Вероятно, Артур Геремеев, как и его родственники, принимал участие в войне.

Глава 3

Те, кого не искали

Джабраил Эльдаров

Имя Джабраил фигурировало в материалах уголовного дела. Его назвала свидетельница Зарина Исоева, которая занималась уборкой в квартирах на Веерной, 3, и Веерной, 46, где жили предполагаемые убийцы Немцова. Фамилию Джабраила она не знала. В итоге этот человек остался в материалах дела только под именем, его роль в убийстве Немцова была непонятна. Адвокат семьи политика Вадим Прохоров предполагал, что Джабраил работает в ФСБ.

Фамилию Джабраила летом 2024 года назвал «Проект». Журналисты номер этого человека и выяснили, что у других абонентов он записан как Джабраил Эльдаров. В период слежки за Немцовым и в первые дни после убийства Эльдаров звонил остальным участникам преступления 754 раза. Родственник Эльдарова заявил «Проекту», что тот знаком с ними, но непричастен к убийству.

«Проект» также писал, что Эльдаров имеет связи с кланом Кадыровых и был женат на дочери Рудика Искужина. В 1980-х Искужин вместе с Путиным учился в Институте КГБ, а сейчас является сенатором от Башкортостана.

Асламбек (или Асланбек) Хатаев

В 2017 году «Медуза» писала, что этого человека видели вместе с Зауром Дадаевым, но его роль в убийстве не ясна. Позже «Медиазона» и Scanner Project сообщали, что Хатаев был сотрудником Шелковского РОВД — он числился там инспектором ППС, но фактически охранял высокопоставленных лиц из Чечни. В телефонных книгах Хатаев был записан как Aslanbek Delimhanov и «Асламбек и Адам». «Проект» писал, что он был охранником Адама Делимханова.

В дни перед убийством Немцова и сразу после него Хатаев созванивался с помощниками Делимханова и сенатора Сулеймана Геремеева, а также говорил с ними самими. Кроме того, он встречался с Русланом Геремеевым на следующий день после убийства и участвовал в эвакуации членов группы. После возвращения в Чечню Хатаев переехал жить в Джалку, родовое село Делимханова. Следователи не допрашивали его лично и лишь направили вопросы своим чеченским коллегам.

Халид Уцимиев

На момент убийства Немцова он тоже был сотрудником Шелковского РОВД и формальным начальником Хатаева. Уцимиев прилетел в Москву в день убийства политика, был на Веерной, 46, и постоянно общался с Эскерхановым, Русланом Геремеевым и Зауром Дадаевым. Созванивались они и раньше: Уцимиев около 300 раз говорил по телефону с участниками группы по слежке и убийству Немцова.

Уцимиева, как и Хатаева, не удалось допросить в Москве, их опрашивали следователи в Чечне. Уцимиев утверждал, что общался с фигурантами дела как с друзьями и сослуживцами. Обвинения ему не предъявляли. Что с ним сейчас, неизвестно.

Али Алиев

Человек, близкий к Хатаеву, который в дни перед убийством и после него много раз созванивался с ним и Русланом Геремеевым. За день до убийства они втроем встречались в отеле «Украина». Четвертым на встрече был певец и бизнесмен Александр Дмитерко. В разговоре с «Медиазоной» Алиев говорил, что знает только его, — хотя камеры наблюдения в отеле зафиксировали, как они выходили со встречи вчетвером.

Алиев и Дмитерко заявили «Медиазоне», что общались со следователями, хотя данных об этом в материалах уголовного дела нет. Что с ними сейчас, неизвестно.

Магомед Эдильсултанов

Этот человек несколько лет находился в розыске после убийства в 2004 году основателя русской редакции Forbes Пола Хлебникова. Следствие считало его одним из посредников при организации преступления, писал «Проект». В 2010 году Эдильсултанов сам явился в следственные органы и дал показания, после чего обвинения с него были сняты.

С октября 2014 года по 1 марта 2015 года Эдильсултанов звонил участникам покушения на Немцова 391 раз — это следует из биллингов в материалах уголовного дела, которые видел «Проект». При этом имя Эдильсултанова в материалах дела не упомянуто.

Эдильсултанов связан с Кадыровым: его брат работал представителем главы Чечни в Ивановской области, а племянник тренировал сына Кадырова. «Агентство» выяснило, что как минимум в августе 2023 года Эдильсултанов был жив и здоров: он летал в Турцию.

Абдул Эльмурзаев

Об этом человеке известно мало. Судя по биллингам телефонов из материалов уголовного дела, Эльмурзаев следил за Немцовым во второй половине декабря 2014 года и пользовался одной из «боевых трубок» с номером, который заканчивался на пять шестерок. Позднее этот же номер использовал Заур Дадаев. В материалах дела нет данных о том, был ли допрошен Эльмурзаев.

Шамхан Тазабаев

Бывший сотрудник МВД Чечни. Через полтора часа после убийства Немцова камера наблюдения зафиксировала его на Веерной, 46, — вместе с Артуром Геремеевым, Русланом Мухудиновым и Зауром Дадаевым. Спустя час они покинули квартиру. Во время суда адвокаты семьи Немцова просили о допросе Тазабаева. По всей видимости, следствие не смогло его найти.

Сулейман Геремеев и Адам Делимханов

Сулейман Геремеев

Двоюродные братья и представители Чечни в российском парламенте: Делимханов в Госдуме, Геремеев в Совете Федерации. Оба — близкие соратники Рамзана Кадырова и, как считают журналисты, могут заниматься рейдерством и политическими убийствами в его интересах. Оба породнились с главой Чечни, выдав своих младших родственниц замуж за сыновей Кадырова.

С Сулейманом Геремеевым и Адамом Делимхановым так или иначе связаны многие фигуранты дела Немцова. Двое из них, Асланбек Хатаев и Руслан Геремеев, звонили им на следующий день после убийства политика. Также они созванивались с их помощниками. Несмотря на это, следствие по делу Немцова отказалось допрашивать Сулеймана Гереемеева и Адама Делимханова. В суде они тоже не появились — туда пришел лишь родной брат Адама, бывший командир батальона «Север» Алибек Делимханов. Он не ответил на большинство вопросов.

Адам Делимханов

Сейчас Сулейман Геремеев продолжает работать в Совете Федерации; в январе Кадыров поздравил его с днем рождения. Самые громкие новости последнего времени были связаны не с ним самим, а с его племянником, у которого в машине нашли семь пистолетов и четыре автомата.

Адам Делимханов, ближайший помощник главы Чечни, появляется в новостях чаще. После начала вторжения России в Украину он, как и Геремеевы, принимал участие в захвате Мариуполя. По слухам, был ранен, получил звание генерал-майора, а также стал Героем России, Чечни и самопровозглашенной ЛНР.

Еще одна очень важная часть этой истории

В течение года до убийства Немцова за ним следили сотрудники ФСБ, причастные к отравлению Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы Главное из расследования The Insider, Bellingcat и «Би-би-си»

Еще одна очень важная часть этой истории

В течение года до убийства Немцова за ним следили сотрудники ФСБ, причастные к отравлению Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы Главное из расследования The Insider, Bellingcat и «Би-би-си»