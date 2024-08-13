Темирлан Эскерханов в день приговора по делу об убийстве Бориса Немцова в зале Московского окружного военного суда. Москва, 13 июля 2017 года Sefa Karacan / Anadolu Agency / Vida Press

Бывший полицейский из Чечни Темирлан Эскерханов, который был осужден по делу об Бориса Немцова и уехал на войну из колонии, служит в «комфортных и безопасных условиях» в захваченном Россией Мариуполе, рассказали источники «Новой газеты Европа».

О том, что Эскерханов освободился из колонии, 9 августа сообщил источник РИА Новости. По его словам, бывший полицейский из Чечни подписал контракт с министерством обороны, был помилован и сейчас принимает участие в боевых действиях в Украине. В российских правоохранительных органах рассказали ТАСС, что Эскерханов вышел на свободу еще в марте 2024 года, после чего отправился воевать в одно из штурмовых подразделений.

«Новая газета Европа» подтвердила, что в конце 2023 — начале 2024 года несколько десятков заключенных чеченцев освободились из российских колоний, подписав контракт с министерством обороны. Ранее чеченских заключенных массово не вербовали на войну, отмечает издание. Журналисты предполагают, что это было связано с запретом на вербовку осужденных по террористическим статьям, «по которым жителей Чечни по известным причинам осуждают чаще других россиян».

Но в конце декабря 2023 года ситуация изменилась, и к участию в войне в Украине привлекли, по словам источника «Новой газеты Европа» в МВД Чечни, около 200 чеченских заключенных, осужденных за убийства, оборот наркотиков или по обвинению в мошенничестве. По данным издания, массовая вербовка чеченских заключенных — следствие лоббистских усилий главы Чечни Рамзана Кадырова.

Многие из освободившихся чеченцев действительно попали в штурмовые отряды. Некоторые из них, как стало известно журналистам, вскоре погибли. Самое большое количество сообщений о гибели завербованных на войну чеченских заключенных пришлось на начало 2024 года.

При этом в официальную республиканскую статистику погибшие на фронте чеченцы не попали. Их родственников вынудили подписать документы, из которых следовало, что чеченские заключенные погибли не на войне, а скончались из-за проблем со здоровьем. Кроме того, известно, что до сих пор семьям погибших заключенных не выплатили положенные по закону компенсации, а похороны тех чеченцев, тела которых удалось вывезти с мест боевых столкновений и доставить домой, родственники организовывали сами.

Эскерханов, по словам источника издания в окружении депутата из Чечни Адама Делимханова, решил подписать контракт с Минобороны после того, как ему отказали в условно-досрочном освобождении. Владимир Путин помиловал его и с конца февраля бывший чеченский полицейский находится на войне. Однако, утверждает собеседник журналистов, Эскерханов не служит в штурмовом отряде. По его словам, сразу после освобождения его «пристроили» к Вахе Геремееву (позывной «Рейнджер») — советнику главы Чечни и брату сенатора Сулеймана Геремеева.

«Эскерханов служит в куда более комфортных и безопасных условиях. К нему на фронт приезжают его родственники, сам он ездит в Чечню в отпуск», — заявил источник «Новой газеты Европа».

Подразделение Геремеева с июня 2022 года находится в Мариуполе. По большей части оно состоит из сотрудников вневедомственной охраны из Чечни. Бойцы подразделения, пишет издание, не принимают участия в боевых действиях, но получают все положенные военным выплаты, каждые полгода сменяются и ездят в отпуск в Чечню. Официально в их задачи входит охрана металлургических комбинатов «Азовсталь» и «Завод имени Ильича». На самом деле, утверждают журналисты, Геремеев и его люди контролируют нелегальный бизнес по торговле металлоломом и цветным металлом, который добывают при разграблении заводов.

Еще о связи окружения Кадырова с захваченным Мариуполем

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Еще о связи окружения Кадырова с захваченным Мариуполем

Чеченский бизнесмен, близкий к Рамзану Кадырову, во время войны стал совладельцем завода в Мариуполе и российской сети гипермаркетов OBI «Би-би-си» называет его членом семьи сенатора Сулеймана Геремеева

Один из жителей Чечни рассказал журналистам, что в 2023 году среди чеченцев стала «очень популярной тема поехать на заработки в Мариуполь». По его словам, они резали и продавали металл на заводе «Азовсталь». «Геремеевы на „Заводе Ильича“ занимались тем же самым, только в промышленных масштабах. А потом Вахе поручили охранять и „Азовсталь“, и поездки обычных чеченцев „на заработки“ в Мариуполь закончились, потому что Геремеевы стали, по сути, владельцами этого бизнеса», — заявил источник.

Еще один собеседник «Новой газеты Европа» рассказал, что Эскерханов охраняет «Завод имени Ильича», а сейчас находится в родном селе в Чечне, где его, как утверждается, встретили «как настоящего героя». Именно из-за визита Эскерханова в республику стало известно, что он на свободе.

Источник журналистов уверен, что похожим образом из тюрьмы могут попытаться освободить и Заура Дадаева, которого суд признал непосредственным исполнителем убийства Бориса Немцова.

Что же касается Заура Дадаева, то я бы посоветовал потерпевшим и их адвокатам все-таки отправить запрос на зону, где он должен сидеть. Я очень сомневаюсь, что он добровольно откажется от возможности выйти на свободу через . И если он все еще сидит, это значит, что усилия наших властей по его освобождению пока не увенчались успехом. В этом смысле Кадыров же как Путин. Они своих киллеров не бросают.

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