Путин присвоил Адаму Делимханову звание генерала

Президент России Владимир Путин присвоил депутату Госдумы Адаму Делимханову звание генерал-майора. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, соответствующий указ был подписан 30 января.

На сайте Кремля и на официальном портале правовых актов указа о присвоении звания Делимханову нет. Единственный президентский указ за 30 января касается назначений в региональных прокуратурах.

Кадыров напомнил, что Делимханов с начала полномасштабного вторжения в Украину участвует в боевых действиях и координирует действия чеченских подразделений. Среди прочего, он « в освобождении от бандитов» Мариуполя.

Глава Чечни отметил, что братья депутата — Алибек и Шарип Делимхановы — генерал-лейтенанты. «Насколько мне известно, это единственный случай, когда сразу три брата из одной семьи являются Героями РФ и генералами», — заявил Кадыров, добавив, что Делимхановы — «уважаемая в Чечне и за ее пределами» семья.

Адам Делимханов — депутат Госдумы от Чечни с 2007 года, двоюродный брат и один из ближайших соратников Рамзана Кадырова. В апреле 2022 года Владимир Путин присвоил Делимханову звание Героя России за участие в войне в Украине.

Летом 2023 года украинские источники заявили, что Адам Делимханов якобы погиб при обстреле в Запорожской области Украины. Российский телеканал «Звезда» сообщил, что Делимханов ранен. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин и Кадыров утверждали, что Делимханов жив и с ним «все в порядке». В следующие недели Делимханов не появлялся на публике, из-за чего возникли предположения, что он находится в больнице. В итоге Кадыров и Делимханов записали совместное видео, чтобы опровергнуть слухи.

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