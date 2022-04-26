Путин присвоил Адаму Делимханову звание Героя России за участие в войне в Украине

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Депутату Госдумы Адаму Делимханову присвоено звание Героя Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В указе, опубликованном на Официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что Делимханов награжден «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины».

Глава Чечни Рамзан Кадыров в конце марта заявлял, что Адам Делимханов руководит чеченскими подразделениями, которые «квартал за кварталом зачищают Мариуполь от преступных элементов».

В феврале 2022 года Адам Делимханов пообещал «отрезать головы» членам семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. С подобными угрозами выступили и другие чеченские чиновники. Сайди Янгулбаев и его дочь покинули Россию, а супруга бывшего судьи, Зарема Мусаева, была арестована по делу о нападении на полицейского и отправлена в СИЗО в Грозном.

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