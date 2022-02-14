В Москве муниципальный депутат Александр Закускин распылил перцовый газ в лицо 69-летней чеченке. После звонка Адама Делимханова он извинился

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Александр Закускин Артем Коротаев / ТАСС

Глава Совета депутатов муниципального округа Мещанский в Москве, член партии «Единая Россия» публично извинился перед уроженкой Чечни Салимой Юсупхаджиевой, с которой, по его словам, у него произошел «бытовой конфликт». Видео с извинениями Закускина опубликовали «Чечня сегодня» и ЧГТРК «Грозный».

Добрый день, меня зовут Закускин Александр. Я более десяти лет являюсь депутатом в Мещанском районе нашей столицы. 10 февраля у меня произошел бытовой конфликт с Салимой Абдурашидовной. Я хотел бы принести ей свои извинения. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что конфликт носит исключительно бытовой характер, а не межнациональный, как пытаются представить многие.

Заявление Александра Закускина Чечня Сегодня

Днем 10 февраля активистка Елена Аручиди рассказала, что Александр Закускин распылил из баллончика перцовый газ в лицо пожилой чеченке, нелегально торговавшей колбасой возле Московской соборной мечети на Проспекте мира (расположена в Мещанском районе).

Сама Салима Юсупхаджиева рассказала Sota.Vision, что Закускин часто на нее «налетает» и «кидается» из-за торговли. В тот день, говорит женщина, депутат пнул ее ящик и пригрозил депортацией, на что она ответила, что является гражданкой России. «Я за ним иду показывать ему паспорт, он мне взял… Он сел в машину быстро, опустил с машины и баллончик — раз! — и я вообще ничего не вижу», — рассказала Юсупхаджиева. Она обратилась за медицинской помощью, у нее диагностировали ожог конъюнктивы и роговицы первой степени. После случившегося у мечети, утверждала Елена Аручиди, на место вызвали полицию, но полицейские не приехали.

Салима Юсупхаджиева рассказывает о случившемся sotavision

После того, как активистка Елена Аручиди вечером 10 февраля рассказала о случившемся в фейсбуке, Александр Закускин начал звонить ей, начиная с 5 утра 11 февраля, а затем пришел к ней домой, требуя, чтобы она удалила свой пост, писала Sota. Аручиди не стала удалять запись.

После внимания СМИ к случившемуся депутат Госдумы от «Единой России» Петр Толстой заявил, что, если информация о нападении на пожилую женщину подтвердится, то «господин Закускин будет исключен из партии, чтобы не позорил коллег», а его дальнейшая политическая карьера «окажется под большим вопросом». Политик Эльвира Вихарева, которая работала в «Партии перемен», когда ее возглавлял оппозиционер Дмитрий Гудков, записала обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. Она рассказала о действиях Закускина и спросила:

По поручению Рамзана Кадырова депутат Госдумы Адам Делимханов позвонил Александру Закускину. Запись их беседы опубликовал телеканал «Грозный». Делимханов назвал муниципального депутата «уродом», заявил, что не считает его мужчиной, а также сказал, что «такие единороссы портят нам все». Закускин согласился с последним утверждением и попытался рассказать свою версию случившегося (сделал ли он это, из видео неясно). Муниципальный депутат отметил, что «переборщил», пообещал извиниться перед женщиной и пожаловался на угрозы, которые он получает в соцсетях. Baza утверждает, что Закускину угрожают отрезать голову, из-за чего он обратился с заявлением в полицию, а также сменил место проживания. Адам Делимханов в разговоре с депутатом ответил, что угрозы не закончатся, «пока этот вопрос не решится».

Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев сообщил, что подготовил обращение на имя генпрокурора России из-за случившегося. По его мнению, в действиях Закускина усматриваются признаки умышленного причинения легкого вреда здоровью. Депутат муниципального округа Мещанский Юрий Рейнхиммель подготовил проект решения о досрочном прекращении полномочий Закускина на посту главы совета депутатов.

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Активисты, политики и СМИ указывают, что в прошлом Александр Закускин становился участником конфликтных ситуаций. В апреле 2018 года он напал на художницу Елену Батову, которая пришла в художественную мастерскую, расположенную в подвале доме Закускина. Депутат заявил, что двор его дома — закрытая территория, куда нельзя посторонним. Сам политик называл обвинения провокацией. Из-за случившегося не стали возбуждать дело.

Политик Дмитрий Гудков, активно освещавший случившееся, рассказывал, что Закускин яростно защищает «свою территорию» и в прошлые годы «выжил из двора студию танцев и студию единоборств». В 2015 году, писала «Новая газета», у Закускина произошел конфликт с двумя девушками, которые пришли на занятия айкидо в подвале все того же дома. Тогда депутат грозился вызвать ОМОН и мешал одной из девушек уехать оттуда на велосипеде.

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