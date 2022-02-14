В Москве муниципальный депутат Александр Закускин распылил перцовый газ в лицо 69-летней чеченке. После звонка Адама Делимханова он извинился
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Глава Совета депутатов муниципального округа Мещанский в Москве, член партии «Единая Россия» Александр Закускин публично извинился перед 69-летней уроженкой Чечни Салимой Юсупхаджиевой, с которой, по его словам, у него произошел «бытовой конфликт». Видео с извинениями Закускина опубликовали «Чечня сегодня» и ЧГТРК «Грозный».
Добрый день, меня зовут Закускин Александр. Я более десяти лет являюсь депутатом в Мещанском районе нашей столицы. 10 февраля у меня произошел бытовой конфликт с Салимой Абдурашидовной. Я хотел бы принести ей свои извинения. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что конфликт носит исключительно бытовой характер, а не межнациональный, как пытаются представить многие.
Днем 10 февраля активистка Елена Аручиди рассказала, что Александр Закускин распылил из баллончика перцовый газ в лицо пожилой чеченке, нелегально торговавшей колбасой возле Московской соборной мечети на Проспекте мира (расположена в Мещанском районе).
Сама Салима Юсупхаджиева рассказала Sota.Vision, что Закускин часто на нее «налетает» и «кидается» из-за торговли. В тот день, говорит женщина, депутат пнул ее ящик и пригрозил депортацией, на что она ответила, что является гражданкой России. «Я за ним иду показывать ему паспорт, он мне взял… Он сел в машину быстро, опустил с машины зеркало и баллончик — раз! — и я вообще ничего не вижу», — рассказала Юсупхаджиева. Она обратилась за медицинской помощью, у нее диагностировали ожог конъюнктивы и роговицы первой степени. После случившегося у мечети, утверждала Елена Аручиди, на место вызвали полицию, но полицейские не приехали.
После того, как активистка Елена Аручиди вечером 10 февраля рассказала о случившемся в фейсбуке, Александр Закускин начал звонить ей, начиная с 5 утра 11 февраля, а затем пришел к ней домой, требуя, чтобы она удалила свой пост, писала Sota. Аручиди не стала удалять запись.
После внимания СМИ к случившемуся депутат Госдумы от «Единой России» Петр Толстой заявил, что, если информация о нападении на пожилую женщину подтвердится, то «господин Закускин будет исключен из партии, чтобы не позорил коллег», а его дальнейшая политическая карьера «окажется под большим вопросом». Политик Эльвира Вихарева, которая работала в «Партии перемен», когда ее возглавлял оппозиционер Дмитрий Гудков, записала обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. Она рассказала о действиях Закускина и спросила: «Вы ему тоже голову отрежете?»
По поручению Рамзана Кадырова депутат Госдумы Адам Делимханов позвонил Александру Закускину. Запись их беседы опубликовал телеканал «Грозный». Делимханов назвал муниципального депутата «уродом», заявил, что не считает его мужчиной, а также сказал, что «такие единороссы портят нам все». Закускин согласился с последним утверждением и попытался рассказать свою версию случившегося (сделал ли он это, из видео неясно). Муниципальный депутат отметил, что «переборщил», пообещал извиниться перед женщиной и пожаловался на угрозы, которые он получает в соцсетях. Baza утверждает, что Закускину угрожают отрезать голову, из-за чего он обратился с заявлением в полицию, а также сменил место проживания. Адам Делимханов в разговоре с депутатом ответил, что угрозы не закончатся, «пока этот вопрос не решится».
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев сообщил, что подготовил обращение на имя генпрокурора России из-за случившегося. По его мнению, в действиях Закускина усматриваются признаки умышленного причинения легкого вреда здоровью. Депутат муниципального округа Мещанский Юрий Рейнхиммель подготовил проект решения о досрочном прекращении полномочий Закускина на посту главы совета депутатов.
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Активисты, политики и СМИ указывают, что в прошлом Александр Закускин становился участником конфликтных ситуаций. В апреле 2018 года он напал на художницу Елену Батову, которая пришла в художественную мастерскую, расположенную в подвале доме Закускина. Депутат заявил, что двор его дома — закрытая территория, куда нельзя посторонним. Сам политик называл обвинения провокацией. Из-за случившегося не стали возбуждать дело.
Политик Дмитрий Гудков, активно освещавший случившееся, рассказывал, что Закускин яростно защищает «свою территорию» и в прошлые годы «выжил из двора студию танцев и студию единоборств». В 2015 году, писала «Новая газета», у Закускина произошел конфликт с двумя девушками, которые пришли на занятия айкидо в подвале все того же дома. Тогда депутат грозился вызвать ОМОН и мешал одной из девушек уехать оттуда на велосипеде.