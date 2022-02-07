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Мы показываем их, потому что это важные свидетельства. В январе жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву силой забрали из квартиры в Нижнем Новгороде и увезли в Грозный, где против нее возбудили уголовное дело о нападении на полицейского. В Чечне развернулась кампания против семьи Янгулбаевых, которую связывают с тем, что сын бывшего судьи администрирует оппозиционный паблик 1ADAT. В Грозном прошел митинг, участники которого проклинали Янгулбаевых, били палками и жгли их портреты. Рамзан Кадыров назвал «пособниками террористов» Янгулбаевых, а затем и журналистов и правозащитников. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов обещал отрезать Янгулбаевым головы, схожие видеообращения записали и другие чеченские силовики и чиновники. Вот лишь некоторые заявления, собранные 1ADAT, которые позволяют оценить масштаб, который приобрела кампания.

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