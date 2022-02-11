«Я никуда не убегу. Я тихо умираю». Зарема Мусаева рассказала о своем состоянии на заседании суда, который оставил ее в СИЗО

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опубликовал запись выступления Заремы Мусаевой во время заседания Верховного суда Чечни по обжалованию ареста, назначенного ей по делу о нападении на полицейского. Аудиозапись с заседания, которое состоялось 10 февраля, телеканалу предоставили правозащитники из « ».

На записи Мусаева рассказывает о состоянии своего здоровья и просит изменить ей меру пресечения на домашний арест. «Я никуда убегать не собираюсь, у меня нет сил, мне очень тяжело. Если можно, дайте домашний арест, пожалуйста. У меня грыжа межпозвоночная есть, одна вообще 10 миллиметров. Само состояние очень слабое, не могу ходить», — говорит она.

После этого, отмечает "Дождь", выступает прокурор, а потом судья предоставляет Мусаевой последнее слово. Она произносит всего несколько фраз: «Если можете дать мне домашний арест, я никуда не убегу. Состояние мое очень плохое, я тихо умираю».

В итоге суд оставил меру пресечения для Мусаевой без изменений, несмотря на неоднократные заявления защиты об ухудшении ее здоровья в СИЗО Грозного.

В январе чеченские силовики силой вывезли жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода в Грозный, показав постановление о приводе в качестве свидетеля по делу о мошенничестве. В Чечне Мусаеву, у которой диабет второго типа, в итоге арестовали по делу о применении насилия к полицейскому. Она все обвинения отрицает.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал семью Янгулбаевых «пособниками террористов» и требовал их задержать. Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что у него «вражда и кровная месть» с семьей бывшего судьи. Родственники Янгулбаевых в Чечне отреклись от них и пригрозили им убийством. В Грозном против них провели многотысячный митинг.

После случившегося Сайди Янгулбаев и его дочь уехали из России. Сыновья судьи тоже находятся за границей.

Преследование семьи связывают с тем, что один из сыновей судьи — Ибрагим Янгулбаев — был администратором пабликов, где критиковали руководство Чечни. В частности, чеченские власти считают, что он причастен к телеграм-каналу . Сам Ибрагим Янгулбаев этого не подтверждал и не опровергал.

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