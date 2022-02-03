Родственники семьи Янгулбаевых, живущие в Чечне, пригрозили им убийством
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В чеченском селе Гойты под Грозным прошел митинг с участием родственников бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, семье которого угрожают власти Чечни. Видеозаписи со встречи, проходившей у местной мечети, распространил ЧГТРК «Грозный».
«Представители тейпа Келой подвергли жесткой критике Янгулбаевых и отреклись от них… От Янгулбаевых отвернулась семья, родственники и весь тейп Келой. Более того, все собравшиеся, включая собственный род, обьявили им месть и вражду», — говорится в сообщении телеканала «Грозный».
Брат судьи Сайд-Амин Янгулбаев сказал, что лично убьет своего племянника Ибрагима Янгулбаева, которого чеченские власти называют администратором телеграм-канала 1ADAT, если настигнет его раньше других, сообщило издание «Кавказ.Реалии». «И я сделаю все, чтобы настигнуть его раньше. Но если вы меня опередите, я прощаю вам его кровь. Я порываю с ними», — сказал он.
Другой брат Сайди Янгулбаева, чье имя не сообщается, сказал, что бывший судья и его семья «не являются нашей частью» и «мы не отказываемся от их убийства». Он также попросил прощения у главы Чечни Рамзана Кадырова и у всего чеченского народа.
С проклятиями в адрес семьи на митинге также выступил брат Заремы Мусаевой, жены Сайди Янгулбаева, которую силой увезли из Нижнего Новгорода в Грозный, где против нее возбудили уголовное дело.
Глава Чечни Рамзан Кадыров называл семью Сайди Янгулбаева «пособниками террористов», а также призывал страны, где они укрываются, выдать их России, пообещав, что в противном случае «с ними разберется первый же чеченец».
Кадыров также называл «пособниками террористов» правозащитника Игоря Каляпина, «Новую газету» и ее журналистку Елену Милашину, а также телеканал «Дождь». В свою очередь депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов обещал отрезать головы Янгулбаевым. После угроз Кадырова «Новая газета», «Дождь», «Эхо Москвы», «Медуза» призвали руководство России отреагировать на ситуацию.