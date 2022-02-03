Ситуация в Чечне вышла из-под контроля? Путин боится Кадырова? Отвечает Дмитрий Песков (иногда «затрудняясь в понимании вопроса»)

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Елена Афонина / ТАСС / Scanpix / LETA

Почти каждый будний день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков устраивает брифинг с журналистами, созваниваясь с ними и отвечая на их вопросы. В этой встрече участвуют российские и зарубежные журналисты, в том числе «Медуза». Перед вами фрагмент разговора, состоявшегося 3 февраля.

Дмитрий Песков: Вчера вечером, действительно, Путин принял в Кремле руководителя Чечни Кадырова. Обсуждались в прикладном значении хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики. Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам. Они обсуждались. Помимо всего прочего затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов. Это все, что я вам могу сказать по этой встрече.

ТАСС: Вы сказали, что затрагивались темы, связанные с работой правоохранителей. Могли бы вы уточнить, а обсуждалась ли тема вокруг семьи Янгулбаевых?

Дмитрий Песков: Я дал ту формулировку по этой беседе, которую я мог дать. Мне больше нечего добавить.

«Медуза»: Скажите, пожалуйста, а почему Кремль продолжает обходить вниманием тему семьи Янгулбаевых и угроз журналистам и правозащитникам? Руководство целого региона уже две недели выступает с очень тревожными угрозами и вот теперь даже сгоняет на митинг половину мужского населения республики, а Владимир Путин продолжает делать вид, что эта история не вызывает озабоченности и вообще неинтересна Кремлю.

Дмитрий Песков: Я еще раз повторяю, я сказал по вчерашней беседе то, что мог. Мне нечего добавить к сказанному.

«Медуза»: Вчера вы обещали, что доложите президенту об обращении редакции «Эха Москвы» насчет угроз журналистам. Какова реакция президента?

Дмитрий Песков: Мы выполнили это обещание. Президент получил соответствующий письменный доклад.

«Медуза»: Будет ли он просить правоохранительные органы разобраться в ситуации с угрозами журналистам?

Дмитрий Песков: Я не могу вам точно сказать сейчас. У меня нет ответа на этот вопрос.

Bloomberg: Простой вопрос: а Путин боится Кадырова?

Дмитрий Песков: Почему Путин должен бояться руководителя российского региона? Не понимаю ваш вопрос.

Bloomberg: Ну потому что сколько времени мы уже вам задаем вопросы по этой довольно сложной ситуации, а как-то прямого ответа, президентской реакции нет на такие вещи, на которые, если бы они последовали от любого другого руководителя российского региона, скорее всего, от Кремля бы уже оценки прозвучали.

Дмитрий Песков: Я затрудняюсь в понимании вашего вопроса. И еще раз хочу сказать, что я дал вам информацию по встрече, которая состоялась. Ознакомьтесь вот с этими тремя предложениями, которые я вам дал. Добавить мне нечего.

«Эхо Москвы»: Скажите, а президент Путин разговаривал с руководителями других федеральных ведомств, силовых структур, которые отвечают в том числе и за порядок в Чеченской Республике? С Генеральной прокуратурой, куда были обращения по этим вопросам, с Министерством внутренних дел? Или он с ними вопросы, связанные с Чеченской Республикой, не обсуждал?

Дмитрий Песков: Ну я на это вам могу только сказать, что, естественно, президент Путин в ежедневном контакте находится с руководителями силовых ведомств.

«Эхо Москвы»: Но президент Путин как оценивает, ситуация в Чечне под контролем сейчас или нет? То, что происходит там, это происходит с ведома и согласия федеральных властей или там ситуация как-то вышла из-под контроля?

Дмитрий Песков: Нет, я совершенно не согласен с тем, что там ситуация вышла из-под контроля. Это субъект Российской Федерации. Больше мне добавить нечего.

«Эхо Москвы»: То есть то, что там происходит, это происходит с ведома и согласия федерального центра?

Дмитрий Песков: Нет, так нельзя сказать. Каждый регион имеет свою повестку дня.

«Эхо Москвы»: Но иногда бросается в глаза, когда в Москве были несанкционированные митинги в несколько тысяч человек, здесь завели «санитарное дело». Вчера в Чечне прошел, как заверяют власти, 400-тысячный митинг. И Роспотребнадзор, кажется, не имеет ни к кому претензий.

Дмитрий Песков: Ну, послушайте, вы — средство массовой информации, вы вправе обращать на это внимание.

Читайте также

В Кремле считают, что Кадыров имеет право называть «террористами» журналистов и правозащитников Бонус: Песков отказался от своих слов о том, что похищение жены чеченского судьи — это «фантастическая история»

Читайте также

В Кремле считают, что Кадыров имеет право называть «террористами» журналистов и правозащитников Бонус: Песков отказался от своих слов о том, что похищение жены чеченского судьи — это «фантастическая история»

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!

Вопросы задавал и расшифровал Александр Филимонов