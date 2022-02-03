Пресс-служба Кадырова объявила о его встрече с Путиным в Москве. Сообщение сопроводили фотографией пятилетней давности

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Президент РФ Владимир Путин провел в Москве встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом в ночь на 3 февраля сообщила пресс-служба руководителя региона. В пресс-релизе не уточняется, когда именно прошла встреча.

В сообщении говорится, что Кадыров и Путин обсуждали социально-экономическую ситуацию в республике, темпы развития региона в условиях пандемии, а также реализацию нацпроектов в Чечне.

На сайте Кремля о том, что такая встреча проходила в последние дни, не сообщается. 2 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что подобного мероприятия в планах президента нет.

Как отмечает , фото, которым сопроводили пресс-релиз на сайте главы Чечни, оказалось старым — пресс-служба Кремля опубликовала его еще в 2017 году.

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Обновлено. Утром 3 февраля в инстаграме ЧГТРК «Грозный» появилось видео с видом московского Кремля, которое, как утверждается, прислал журналистам Рамзан Кадыров после своей встречи с Владимиром Путиным.

Сообщение о встрече Кадырова и Путина появилось на фоне семьи судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева и резких высказываний руководства республики по этому поводу.

Так, Кадыров назвал семью Янгулбаева «пособниками террористов», а страны, где они укрываются, призвал выдать их России, заявив, что иначе «с ними разберется первый же чеченец». Кроме того, глава Чечни назвал «пособниками террористов» правозащитника Игоря Каляпина, «Новую газету» и ее журналистку Елену Милашину, а также телеканал «Дождь». В свою очередь депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пообещал отрезать головы Янгулбаевым.

После угроз Кадырова «Новая газета», "Дождь" и «Эхо Москвы» призвали правоохранительные органы и руководство России отреагировать на ситуацию.

В Кремле слова Кадырова о Каляпине и Милашиной называли «выражением личного мнения», а оценивать действия депутата отказались. В Госдуме предложили прокуратуре поставить Делимханова на учет, а глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов попросил ведомство проверить высказывания депутата.

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