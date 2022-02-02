«Это вызов не только Янгулбаевым. Это вызов России». Сергей Миронов попросил прокуратуру проверить угрозы депутата Делимханова отрезать головы своим врагам

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Глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов попросил прокуратуру проверить депутата от «Единой России» Адама Делимханова, пообещавшего отрезать головы членам семьи судьи Сайди Янгулбаева.

Призываю прокуратуру дать правовую оценку высказываниям депутата Адама Делимханова, а Федеральную службу безопасности принять все необходимые меры, чтобы безопасность членов семьи федерального судьи в отставке была надежно гарантирована.

Миронов также призвал главу Чечни Рамзана Кадырова и его соратников быть более сдержанными в публичных заявлениях. Депутат отметил, что полемика с оппонентами не должна перерастать в угрозы жизни и здоровью граждан России. «Особенно в сегодняшних условиях, когда они звучат как опасная антироссийская провокация. Это вызов не только Янгулбаевым. Это вызов России», — сказал он.

Зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, член КПРФ Николай Арефьев также выражал мнение, что слова Делимханова должна проверять прокуратура. «Такого человека, опасного для общества, надо ставить на учет, контролировать его действия», — сказал он.

В Кремле заявили, что «не хотели бы» вмешиваться, предложив рассмотреть высказывания Делимханова на заседании думской комиссии по этике. В Совете по правам человека при президенте России, в свою очередь, призвали правоохранительные органы вмешаться в ситуацию.

В «Единой России» высказывания своего депутата не комментировали. Член партии Василий Пискарев, зампред комитета по этике, лишь сказал, что комитет рассмотрит обращение о высказываниях Делимханова, если оно поступит.

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