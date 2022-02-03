Роспотребнадзор не будет никого наказывать за массовый митинг в Грозном. Потому что не нашел его организаторов
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Управление Роспотребнадзора по Чечне не станет назначать административное наказание за нарушение эпидемиологических норм на массовом митинге в Грозном, состоявшемся 2 февраля.
Как заявили «Коммерсанту» в ведомстве, «установить организаторов народного стихийного митинга не представляется возможным, поэтому речь не может идти об ответственности юридического лица».
При этом управление напомнило о необходимости «применять все известные профилактические меры в местах массового скопления людей, чтобы избежать взрывного роста заболеваемости».
Согласно КоАП, наказание для юридических лиц за нарушение санитарных правил в условиях пандемии может составлять до одного миллиона рублей штрафа или приостановки деятельности на срок до 90 суток.
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2 февраля на площади перед мечетью «Сердце Чечни» в центре Грозного состоялся митинг против семьи судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. Местные СМИ сообщили, что мероприятие было несогласованным и на нем присутствовали 400 тысяч человек (при этом численность населения города составляет 324 тысячи человек). На митинге выступали чеченские официальные лица, среди прочего потребовавшие закрыть телеканал «Дождь», «Новую газету» и «Комитет против пыток». Полиция не вмешивалась в проведение митинга и никого не разгоняла.