Роспотребнадзор не будет никого наказывать за массовый митинг в Грозном. Потому что не нашел его организаторов

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Управление Роспотребнадзора по Чечне не станет назначать административное наказание за нарушение эпидемиологических норм на массовом митинге в Грозном, состоявшемся 2 февраля.

Как заявили «Коммерсанту» в ведомстве, «установить организаторов народного стихийного митинга не представляется возможным, поэтому речь не может идти об ответственности юридического лица».

При этом управление напомнило о необходимости «применять все известные профилактические меры в местах массового скопления людей, чтобы избежать взрывного роста заболеваемости».

Согласно КоАП, наказание для юридических лиц за нарушение санитарных правил в условиях пандемии может составлять до одного миллиона рублей штрафа или приостановки деятельности на срок до 90 суток.

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2 февраля на площади перед мечетью «Сердце Чечни» в центре Грозного состоялся митинг судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. Местные СМИ сообщили, что мероприятие было несогласованным и на нем присутствовали 400 тысяч человек (при этом численность населения города составляет 324 тысячи человек). На митинге выступали чеченские официальные лица, среди прочего потребовавшие закрыть телеканал , «Новую газету» и . Полиция не вмешивалась в проведение митинга и никого не разгоняла.

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