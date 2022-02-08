«Комитет против пыток»: Зарема Мусаева была без сознания, пока ее судили в Чечне по делу о хулиганстве

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Зарема Мусаева, супруга бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, находилась без сознания во время судебного заседания в Грозном, где принималось решение о ее административном аресте по протоколу о мелком хулиганстве. Об этом сообщает « » со ссылкой на адвоката Наталью Добронравову.

Мусаева рассказала защитникам, которые посетили ее в чеченском СИЗО, что упала в обморок после того, как ответила на просьбу судьи назвать свое имя, а очнулась уже в спецприемнике.

По административному делу о мелком хулиганстве ей назначили 15 суток ареста. По версии полиции, Мусаева ругалась матом в отделе полиции Грозного, куда ее силой доставили из Нижнего Новгорода.

По словам Добронравовой, их подзащитной «очень плохо» — у нее сильная слабость, ей тяжело ходить. При этом адвокат сообщила, что в СИЗО Мусаевой оказывают медицинскую помощь и, по словам жены судьи, «относятся хорошо».

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В январе чеченские силовики силой вывезли Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода в Грозный. Сначала ее отправили в спецприемник, а потом в СИЗО по уголовному делу о применении насилия к представителю власти. По версии следствия, она напала на участкового, который составлял на нее административный протокол. Мусаева все обвинения отрицает.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал семью Янгулбаевых «пособниками террористов» и требовал их задержать. Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что у него «вражда и кровная месть» с семьей бывшего судьи. Родственники Янгулбаевых в Чечне отреклись от них и пригрозили им убийством. В Грозном прошел митинг против семьи.

Преследование Янгулбаевых связывают с тем, что один из сыновей судьи — Ибрагим Янгулбаев — был администратором пабликов, где критиковали руководство Чечни. В частности, чеченские власти считают, что он причастен к телеграм-каналу . Сам Ибрагим Янгулбаев этого не подтверждал и не опровергал.

После случившегося Сайди Янгулбаев и его дочь уехали из России. Сыновья судьи тоже находятся за границей. Один из них - Абубакар Янгулбаев — из-за угроз руководства Чечни обратился в Следственный комитет РФ. Следователи в Нижегородской области, в свою очередь, отказались проводить проверку по заявлению о похищении Мусаевой.

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