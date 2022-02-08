Нижегородские следователи отказались проводить проверку о похищении Заремы Мусаевой, которую силой увезли в Грозный

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Управление Следственного комитета по Нижегородской области не стало проводить проверку по заявлению о похищении , жены бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Об этом сообщил председатель Сергей Бабинец.

В ответе СК сказано, что «обращение о несогласии с действиями сотрудников органов внутренних дел», которые силой увезли Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода в Грозный, передано в прокуратуру Чечни для рассмотрения по существу.

Сергей Бабинец рассказал, что 21 января подал в СК заявление о преступлении, в котором сообщил, что стал свидетелем того, как полицейские из Чечни «ворвались в квартиру федерального судьи, избили его самого, его жену и дочь», а затем увезли Зарему Мусаеву в неизвестном направлении. Бабинец отметил, что следователь рассмотрел сообщение о преступлении «как простое обращение».

«Нетрудно догадаться, что с течением времени от чеченских следователей мы получим формальную отписку „все законно и обоснованно“. А с другой стороны, как вообще чеченским следователям расследовать преступление, совершенное в Нижнем? Понятно, что никак», — заявил глава «Комитета против пыток».

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

Сайди Янгулбаев — бывший судья Верховного суда Чечни. Чеченские власти считают, что его сын, Ибрагим Янгулбаев, причастен к телеграм-каналу , который критикует деятельность руководства республики.

После того, как Зарему Мусаеву увезли в Грозный, Сайди Янгулбаев и его дочь уехали из России. Его сыновья также находятся за границей. Родственники Янгулбаевых в Чечне отреклись от них и пригрозили им убийством. В Грозном прошел митинг против семьи бывшего судьи.

Глава Чечни Рамзан Кадыров называл семью Сайди Янгулбаева «пособниками террористов», а также призывал страны, где они укрываются, выдать их России, пригрозив, что в противном случае «с ними разберется первый же чеченец».

На фоне преследования семьи бывшего судьи Кадыров назвал «пособниками террористов» правозащитника Игоря Каляпина, телеканал , «Новую газету» и ее обозревателя Елену Милашину. В ответ «Новая газета», «Дождь», «Эхо Москвы», «Медуза» и другие СМИ призвали руководство России отреагировать на угрозы главы Чечни. Милашина объявила, что временно уедет из страны.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!