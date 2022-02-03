Обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина временно уедет из России после угроз Кадырова

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Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина сообщила в эфире телеканала , что после угроз со стороны руководства Чечни на какое-то время уедет из России, «как это неоднократно бывало».

На этом настаивают и мой главный редактор, и мои достаточно высокопоставленные источники, которые говорят, что сейчас угроза моей личной безопасности высокая. Поэтому я их послушаю, хотя мне это очень не нравится, не люблю я такие вещи.

Журналистка сказала, что считает реальными угрозы, с которыми выступили глава Чечни Рамзан Кадыров и депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. «Это не слова, просто выброшенные в порыве злости, эмоций. Это реальная угроза. Это надо так воспринимать. Господин Делимханов — очень опасный человек. Я даже не знаю, кто более опасный — Рамзан Кадыров или Делимханов, поэтому это очень серьезная ситуация», — сказала Милашина.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сказал РБК, что не комментирует тему безопасности корреспондентов издания. «Елена [Милашина] следует нашим протоколам. Ее локация никак не отразится на освещении темы прав человека в Чечне», — сказал он.

23 января Рамзан Кадыров назвал журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина «террористами» и «пособниками террористов» и призвал правоохранительные органы задержать их. 1 февраля Кадыров призвал возбудить дело против «Дождя» и «Новой газеты», также назвав их «террористами» и «пособниками террористов».

Глава Чечни сделал такие заявления на фоне преследования семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. В январе чеченские силовики силой увезли жену судьи Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода в Грозный, где против нее возбудили уголовное дело о нападении на полицейского. После случившегося Сайди Янгулбаев и его дочь уехали из России; за границей также находятся его сыновья. Кадыров требует, чтобы их выдали России, иначе «с ними разберется первый же чеченец».

1 февраля депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что у него «вражда и кровная месть» с семьей судьи Сайди Янгулбаева. «Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас», — сказал депутат.

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