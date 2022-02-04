«Она ходит еле-еле». Адвокатов Заремы Мусаевой впервые допустили к ней в СИЗО Грозного

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Адвокатов Заремы Мусаевой, супруги бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, впервые допустили к ней, после того как ее вывезли из Нижнего Новгорода и арестовали в Грозном. Об этом РБК рассказали в .

Пресс-секретарь комитета Наталья Курекина сообщила, что Мусаевой, у которой сахарный диабет, оказывают медицинскую помощь, но она чувствует себя «очень плохо». При рассмотрении административного дела о хулиганстве и при избрании меры пресечения по уголовному делу ей дважды вызывали скорую помощь в суд.

«Состояние здоровья у нее не очень, выглядит она не очень. Ей тяжело ходить, координация в пространстве у нее нарушена. Мы будем настаивать на дополнительных медицинских обследованиях, принимать со своей стороны меры по поводу ее здоровья. Пока она ходит еле-еле», — сообщил адвокат Александр Караваев.

Он предположил, что на состоянии здоровья его подзащитной сказалась перевозка из Нижнего Новгорода. По его словам, пока Мусаеву сутки везли в Чечню и судили по административной статье, она ничего не ела.

«Очнувшись 22 января в спецприемнике [в Грозном], она не могла вспомнить, как ее туда доставили, и не знает, на каком основании там находится», — добавила Курекина.

Адвокатам также удалось ознакомиться с материалами уголовного дела против Мусаевой. По версии полиции, 21 января Мусаева набросилась на участкового в отделе полиции № 1 Грозного, который решил составить на нее административный протокол за то, что она ругалась матом (за это ее обвинили в мелком хулиганстве). Мусаева якобы нанесла полицейскому «телесные повреждения в виде ссадины и раны левой скуловой области», что, по мнению следствия, и составило уголовное преступление.

Факт совершения каких-либо противоправных действий Мусаева категорически отрицает. По ее словам, она впервые встретилась с участковым, якобы пострадавшим от ее действий, на суде по избранию меры пресечения.

Мусаева также сообщила адвокатам, что от их юридической помощи «не отказывалась, не отказывается и не планирует отказываться по доброй воле». Ранее заявление об отказе от защитников, якобы написанное Мусаевой, адвокатам передал замначальника полиции МВД Чечни Хусейн Айдамиров.

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В январе чеченские силовики силой вывезли жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода в Грозный. Там ее сначала отправили на 15 суток в спецприемник по обвинению в мелком хулиганстве, а затем арестовали по уголовному делу о применении насилия к представителю власти.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал семью Янгулбаевых «пособниками террористов» и требовал их задержать. В свою очередь депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что у него «вражда и кровная месть» с семьей бывшего судьи. Родственники Янгулбаевых в Чечне отреклись от них и пригрозили им убийством. В Грозном прошел митинг против семьи бывшего судьи.

Сыновья судьи, проживающие за границей, считают, что семью преследуют из-за того, что один из них Ибрагим Янгулбаев был администратором пабликов, где критиковали чеченские власти. После случившегося Сайди Янгулбаев и его дочь уехали из России.

С призывами освободить супругу судьи выступили, в частности, Евросоюз и Государственный департамент США. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев попросил передать уголовное дело Мусаевой из Чечни в управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу или центральный аппарат ведомства.

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