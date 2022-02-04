Глава СПЧ попросил передать дело Заремы Мусаевой из Чечни на федеральный уровень

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Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев попросил руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина передать уголовное дело в отношении , супруги бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, на федеральный уровень. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ.

Члены СПЧ считают, что дело Мусаевой «тесным образом» связано с конфликтом между властями Чечни и ее сыновьями, которых «называют администраторами , публикующего оскорбительные тексты в адрес руководства Чечни», говорится в сообщении.

«Риторика с обеих сторон приобрела крайне острый характер, вплоть до публичных заявлений должностных лиц Чеченской Республики с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых. В сложившейся ситуации ход и результаты расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой могут быть дискредитированы и оценены обществом как предвзятые и необъективные», — заявил Фадеев.

По его мнению, стоит передать расследование дела из Чечни в управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу или центральный аппарат ведомства, «чтобы нивелировать этот негативный эффект и существенно снизить градус напряженности».

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Глава Чечни Рамзан Кадыров называл семью Сайди Янгулбаева «пособниками террористов», а также призывал страны, где они укрываются, выдать их России, пообещав, что в противном случае «с ними разберется первый же чеченец». В свою очередь депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что у него «вражда и кровная месть» с семьей бывшего судьи.

После случившегося Сайди Янгулбаев и его дочь уехали из России. Его сыновья также находятся за границей. Родственники Янгулбаевых в Чечне отреклись от них и пригрозили им убийством. В Грозном прошел митинг против семьи бывшего судьи.

На фоне преследования семьи бывшего судьи Кадыров назвал «пособниками террористов» правозащитника Игоря Каляпина, телеканал , «Новую газету» и ее обозревателя Елену Милашину. В ответ «Новая газета», «Дождь», «Эхо Москвы», «Медуза» и другие СМИ призвали руководство России отреагировать на ситуацию. Милашина объявила, что временно уедет из страны.

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