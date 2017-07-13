Пять главных вопросов к приговору по делу Бориса Немцова От редакции «Медузы»

13 июля суд приговорил пятерых человек, признанных виновными в убийстве Бориса Немцова — Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева, — к срокам от 11 до 20 лет. Таким образом суд признал окончательной и официальной версию о том, что Немцова убили просто за денежное вознаграждение, без идеологических или политических мотивов. Убийство организовал скрывающийся (и неизвестно, живой ли) водитель замкомандира чеченского батальона «Север» Руслан Мухудинов, а заказчик, получается, просто отсутствовал. «Медуза» задает пять главных вопросов к приговору убийцам Немцова, которые отрицают свою вину.

1. Кто заказал убийство?

Поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту несколькими выстрелами был застрелен политик Борис Немцов. Позже выяснилось, что исполнители убийства следили за Немцовым несколько месяцев, знали, где он живет, даже жаловались на спонтанность его передвижений. Преступление могло быть совершено где угодно, но произошло на мосту с отличным панорамным видом на Васильевский спуск и Кремль. Это была демонстрация; ее авторы не названы. Исполнителей поймали довольно быстро, но чем больше проходило времени, тем меньше следствие, а потом и суд пытались сделать вид, что им правда интересно, кто был заказчиком этого убийства. Кто-то из Чечни — вот и все, что можно сказать по итогам судебного процесса.

2. Где Руслан Мухудинов?

За убийство Немцова Зауру Дадаеву (он стрелял) и его «соучастникам» пообещал, предположительно, 15 миллионов рублей некий «Русик» — или «Руслик». Следствие идентифицировало его как Руслана Мухудинова, бойца батальона «Север», — по сути дела, личного водителя заместителя командира этого батальона Руслана Геремеева. Еще раз: водитель заместителя командира воинского соединения организовал громкое убийство и пообещал его исполнителям миллионы рублей; такова официальная и исчерпывающая версия случившегося.

Где находится Руслан Мухудинов, не установлено — он в розыске. По состоянию на июль 2015 года прятался где-то в горах. С тех пор ни разу за время следствия и суда силовики не заявляли, что близки к его поимке. Неизвестно даже, жив ли он.

3. Почему не допрошен Руслан Геремеев?

Начальник Мухудинова Руслан Геремеев — заместитель командира батальона «Север», родственник нескольких высокопоставленных представителей Чечни, сенатора Сулеймана Геремеева, депутата Госдумы Адама Делимханова. Все это — ближний круг главы Чечни Рамзана Кадырова. Адвокаты семьи Немцова считают Руслана Геремеева реальным организатором убийства.

Руслан Геремеев, по всей видимости, живет в Чечне. По крайней мере, точно известно, что у него есть дом, и в этот дом однажды даже приезжал следователь — но ему никто не открыл дверь. Следователь не постеснялся сказать об этом в суде. Также известно, что осужденные Дадаев и Эскерханов активно контактировали с Геремеевым, у них был номер его телефона. Геремеев снимал им квартиры в Москве.

Из высокопоставленных чеченцев в суд пришел только Алибек Делимханов, брат Адама Делимханова, бывший командир батальона «Север», где служили Заур Дадаев, Руслан Геремеев и Руслан Мухудинов. Делимханов не ответил на большинство вопросов и сказал, что ничего не помнит. Адвокаты семьи Немцова настаивали на вызове в суд главы Чечни Рамзана Кадырова, судья отказал им.

4. Где улики?

Пистолет после убийства выбросили в реку, водолазы искали его примерно неделю, но так и не нашли. Таким образом, об орудии убийства Немцова известно дословно следующее: это «один экземпляр пригодного для стрельбы 9-мм огнестрельного оружия неустановленного образца».

В самом центре Москвы на территории, подведомственной ФСО, не оказалось камер наблюдения, четко зафиксировавших момент убийства, — либо такие записи существуют (существовали), но не были представлены суду.

Генетические следы, принадлежащие Дадаеву, , Анзору и Шадиду Губашевым, были найдены в автомобиле, на котором они скрылись после преступления и бросили его. Это главное доказательство их причастности к убийству. Следов Эскерханова в машине нет, но хотя бы установлено, что он тесно общался с остальными и был знаком с Русланом Геремеевым. Вина Хамзата Бахаева — в том, что он снимал один дом с братьями Губашевыми (фактически за это он получил 11 лет).

Явная недостаточность улик позволяет подсудимым полностью отрицать свою вину. Неслучайно во время вынесения приговора они улыбались.

5. За что убили Бориса Немцова?

В последнем слове подсудимые и их адвокаты расхваливали Немцова, обещали, что в Чечне ему и журналистке Анне Политковской поставят памятники. Виновным не признал себя никто.

Государственный обвинитель Мария Семененко лишь вскользь упомянула, что мотивом убийства на стадии следствия считалась поддержка Немцовым редакции журнала Charlie Hebdo, которая публиковала карикатуры на пророка Мухаммеда. Это очень слабый мотив: в суде выяснилось, что слежку за Немцовым начали вести еще до нападения на редакцию журнала в январе 2015 года. Дадаев и Губашев в своих показаниях говорили, что Немцов якобы призывал перепечатывать карикатуры, но это неправда — к этому призывал Михаил Ходорковский. Еще на стадии следствия оба отказались от своих показаний, касавшихся Charlie Hebdo.

По официальной версии, Немцова убили за денежное вознаграждение, обещанное киллерам, — и только за это. Никакой идеологии, никакой политики: сторона обвинения явно была больше сосредоточена на деталях совершения преступления, а не на обосновании, почему оно было совершено. Кто и за что убил Бориса Немцова? После процесса мы знаем об этом не больше, чем знали через неделю после убийства, когда 8 марта 2015 года Басманный суд арестовал Заура Дадаева, а тот отказывался отвечать на вопросы, кривлялся и дразнил прокурора.