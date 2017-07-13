«Да воздаст вам Аллах»: приговор по делу об убийстве Немцова. Репортаж «Медузы»

В Московском окружном военном суде 13 июля вынесли приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Процесс продолжался с октября 2016 года; все это время качество следствия критиковали наблюдатели. Мотив убийства по-прежнему неясен; суд так и не допросил замкомандира чеченского батальона «Север» Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Немцова считают «истинным организатором убийства». Стрелявший в Немцова Заур Дадаев приговорен к 20 годам строгого режима; его соучастники (согласно версии следствия) — братья Анзор и Шадид Губашевы, а также Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев — получили от 11 до 19 лет. Адвокаты всех подсудимых считают приговор несправедливым и собираются обжаловать его в Верховном суде и ЕСПЧ. «Медуза» следила за тем, как выносили приговор по делу об убийстве Немцова.

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В среду, 12 июля, в Московском окружном военном суде в последний раз обсуждалось дело об убийстве политика Бориса Немцова. Прокурор Мария Семененко, возглавляющая в процессе сторону обвинения, попросила приговорить всех пятерых подсудимых к продолжительным тюремным срокам: Дадаева — к пожизненному, Анзора Губашева — к 23 годам лишения свободы, его брата Шадида — к 21 году, Темирлана Эскерханова — к 19 годам, а Хамзата Бахаева — к 11 годам колонии строгого режима.

Сами подсудимые вновь заявили о своей невиновности. «Мою душу никто не оставит в этом заключении, моя душа принадлежит Господу. Спасибо всем. Прошу прощения у всех [родственников] за это обвинение. Мы не убивали этого человека», — выступал в суде Заур Дадаев. «Да воздаст вам Аллах», — обращался к прокурорам Анзор Губашев.

Оглашение приговора судья Юрий Житников назначил на утро четверга, 13 июля. В тесный и душный зал суда набились десятки журналистов; в зале также находились родственники подсудимых. Сами подсудимые выглядели очень спокойно — они о чем-то перешучивались с адвокатами и передавали приветы близким. Не менее невозмутимо они слушали и приговор; Дадаев, стрелявший в Немцова, даже зевал.

Житников согласился с вердиктом присяжных и признал всех подсудимых виновными в убийстве Немцова. При этом суд подчеркнул, что Немцова убили по найму — за вознаграждение не менее 15 миллионов рублей. Таким образом, судья Житников отверг первоначальные показания Заура Дадаева и Анзора Губашева, которые утверждали, что решили убить политика, когда тот поддержал публикацию карикатур на пророка Мухаммеда во французском журнале Charlie Hebdo (позднее подсудимые отказались от своих слов, заявив, что дали их под пытками).

Заура Дадаева суд приговорил к 20 годам в колонии строгого режима, Анзор Губашев получил 19 лет, Шадид Губашев — 16 лет, Темирлан Эскерханов — 14 лет, а Хамзат Бахаев — 11 лет лишения свободы. Кроме того, каждый должен будет выплатить штраф в 100 тысяч рублей.

Заур Дадаев, стрелявший в Немцова, в день приговора. 13 июля 2017 года Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA

Услышав решение суда, родственники заплакали. Сами фигуранты дела заявили судье, что им непонятно, за что именно им дали такие длинные сроки. «Бог вам судья», — сказал Эскерханов и вывел пальцем слово «лож» на запотевшем стекле «аквариума». Хамзат Бахаев в это время улыбался — глядя в камеры, он сложил пальцы в жест «победа».

Адвокаты осужденных сразу после приговора сообщили, что будут обжаловать его; они планируют обратиться в Верховный суд России и Европейский суд по правам человека. «Приговор необоснованный. Он будет обжалован. Незаконно осужденные люди у нас не должны сидеть. Я думаю, что приговор будет отменен. Было очень много нарушений, а на присяжных оказывалось давление», — заявила адвокат Анна Бюрчиева, защищавшая Эскерханова. Защитник Дадаева Шамсудин Цакаев подчеркнул, что будет добиваться оправдания своего клиента. «Его вина не доказана», — сказал он, отметив, что в суде не исследовалась видеозапись, которая якобы подтверждает, что Дадаев не мог находиться на месте убийства Немцова.

Брат Дадаева Шахмутдин тоже не согласился с приговором: «И следствие, и задержание было очень грязным. С таким же успехом можно и меня задержать и обвинить в убийстве Немцова. Это несправедливо и нехорошо. Если Заур Дадаев сделал бы это, я бы никогда не приехал в суд. Я за свои слова отвечаю, мой брат чист… Мы в спину не стреляем. Вообще он бы не стрелял в спину. Не только Немцову. Немцов много сделал для Чеченской Республики во время войны. Мы его очень уважаем. Мы бы этого не сделали».

Убийцу Немцова приговорили к 20 годам строгого режима Meduza

По мнению Заурбека Садаханова, защищающего Хамзата Бахаева (его роль в убийстве так точно и не прояснилась в суде; подробнее об этом читайте тут), приговор выносился под политическим давлением. В качестве примера такого давления он привел слова президента Владимира Путина о том, что он следит за процессом об убийстве Немцова. «Я считаю, что мы сегодня стали в очередной раз свидетелями реального издевательства над правосудием. Если бы суд у нас был независимый, такого решения по Хамзату Бахаеву не должно было быть. Мы сделаем все, чтобы весь мир узнал о том, как Московский окружной военный суд осудил на 11 лет отца шестерых детей, чья непричастность доказана», — пояснил он.

Соратник Бориса Немцова политик Илья Яшин, присутствовавший на процессе, сказал, что Дадаев заслуживал пожизненного срока. Яшин подчеркнул, что истинные организаторы убийства так и не установлены. Прокурор Мария Семененко также напомнила, что обвинение просило для Заура Дадаева пожизненного срока, — и, возможно, тоже попытается обжаловать приговор.