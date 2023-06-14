«Со мной все хорошо». В телеграм-канале депутата Госдумы Адама Делимханова появился пост после слухов о его ранении

В телеграм-канале депутата Госдумы Адама Делимханова на фоне слухов о его возможном ранении или смерти появился пост, в котором он написал, что жив.

Со мной все хорошо! Сатанисты и нацисты не дождутся! Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они абсолютно не уважают и не считаются со своей аудиторией, нагло распространяя фейки. Вот что значит западная свобода слова — главное — это привлечь внимание, а каким способом — не волнует.

Перед публикацией этого поста в телеграм-канале депутата появилось сообщение из канала главы Чечни Рамзана Кадырова, в котором также говорилось, что Делимханов «жив-здоров».

Как обратило внимание «Агентство», Кадыров сопроводил свой пост фотографией, на которой он сидит вместе с Делимхановым на траве перед старой картой Украины. В частности, «Агентство» писало, что аннексированная в конце сентября ДНР на карте была отмечена как регион за пределами России. В свою очередь военный аналитик Ян Матвеев написал, что на карте изображены позиции на фронте, соответствующие лету-осени 2022 года.

Пост в телеграм-канале Делимханова был опубликован без фотографии или видео.

Ранее политолог Кирилл Сазонов, воюющий в ВСУ, заявил, что кортеж Адама Делимханова якобы попал под обстрел в Запорожской области, в результате чего депутат и еще 200 человек погибли. В свою очередь телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы сообщил, что Делимханов был ранен. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Чечни Рамзан Кадыров утверждали, что Делимханов жив и с ним «все в порядке».

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