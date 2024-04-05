Сотрудники ДПС нашли в автомобиле родственника сенатора Геремеева семь пистолетов и четыре автомата. Помощница депутата Делимханова заявила, что это было «лазертаг-оборудование»

Сотрудники ДПС обнаружили в автомобиле племянника сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева Исы огнестрельное оружие без разрешительных документов, сообщает РБК со ссылкой два источника.

По данным издания, при досмотре багажника Mercedes-Benz S650 полицейские обнаружили предметы, «конструктивно схожие с оружием». РБК уточняет, что речь про семь пистолетов, четыре автомата и 701 патрон.

Помощница депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяна Лазина сообщила изданию, что сотрудники полиции не стали задерживать Геремеева. По ее словам, «он попал в небольшое ДТП, сотрудники ДПС незамедлительно прибыли и оказали помощь, проявили внимание и бдительность».

Позднее Лазина заявила изданию «Газета.ru», что оружия в машине племянника сенатора оружия не было: «Подробности ДТП, к сожалению, мне неизвестны. Это был гражданский автомобиль. Оружия в его автомобиле не было. У него было с собой оборудование для лазертаг. Были соревнования».

Об этом инциденте также написало агентство ТАСС. В правоохранительных органах агентству сообщили, что в остановленном на западе Москвы автомобиле сотрудники ДПС обнаружили «арсенал огнестрельного оружия». Источник ТАСС добавил, что «оружие было зарегистрировано в соответствии с законом», в связи с чем «автомобиль и находившиеся в нем лица были отпущены». Иса Геремеев в публикации ТАСС не упоминается.

Сулейман Геремеев стал сенатором от Чечни в июне 2011 года. С тех пор он работал в разных комитетах Совета федерации, с октября 2021 года — член комитета по экономической политике.

В феврале 2020 года президент России Владимир Путин наградил сенатора медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Геремеев упоминался в материалах дела об убийстве политика Бориса Немцова в феврале 2015 года. Адвокаты семьи политика полагали, что организатором убийства мог быть племянник сенатора Руслан Геремеев. Глава Чечни Рамзан Кадыров его причастность к преступлению отрицал.