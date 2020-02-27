Путин наградил сенатора Геремеева. Он упоминался в материалах дела об убийстве Немцова
Источник: Медиазона
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Президент Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева. На опубликованный указ о награждении обратила внимание «Медиазона».
Согласно базе Госдумы, за последние пять лет сенатор не внес на рассмотрение парламента ни одного законопроекта. Последний датирован 2015-м годом.
Сулейман Геремеев упоминался в материалах дела об убийстве политика Бориса Немцова.
Адвокаты семьи Немцова указывали, что сенатор — родственник Руслана Геремеева, бывшего заместителя командира батальона «Север». Адвокаты называли Руслана Геремеева организатором убийства, СК объявил организатором его водителя.