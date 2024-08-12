К чему привело замедление ютьюба в России Пользователи разрывают контракты с операторами связи, люди готовы митинговать (но власти запрещают), протестуют даже депутаты

С начала августа пользователи в России массово жалуются на сбои в работе YouTube. Кампанию по замедлению работы видеосервиса фактически анонсировали сами российские власти через депутата Госдумы Александра Хинштейна (до этого еще о возможных сбоях предупреждал «Ростелеком»). Парламентарий объявил, что скорость загрузки ютьюба на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а потом и до 70%. Хинштейн назвал этот процесс «деградацией YouTube», который стал «вынужденным шагом» против администрации ресурса из-за нарушения российского законодательства. Позже он оговорился, что замедление в первую очередь связано с отказом компании Google, которой принадлежит видеохостинг, заниматься своими российскими серверами. То же самое заявляли в Роскомнадзоре. В Google ответили, что никаких технических проблем со стороны компании нет.

Первый крупный сбой YouTube после предупреждения властей возник в ночь на 1 августа. Российские пользователи жаловались на проблемы с загрузкой видео как в браузерах, так и в мобильных приложениях. Российское государственное агентство ТАСС 3 августа объявило, что YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве практически во всех браузерах, работающих в десктопной версии на территории России. На фоне проблем посещаемость веб-версии и мобильных приложений YouTube только выросла — до 82,6 миллиона человек.

Источник «Медузы» на телекоммуникационном рынке рассказал, что власти уведомили всех крупнейших операторов связи России о замедлении скорости воспроизведения видео на ютьюбе до 128 килобит в секунду.

Собеседник подтвердил, что замедление искусственное и никак не связано с износом серверов Google в России: Роскомнадзор регулирует работу ютьюб на территории РФ через специализированное оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), установленное на сетях операторов связи.

«Деградация» происходит прежде всего на домашних компьютерах, на мобильном интернете проблем со скоростью загрузки практически нет. По словам источника «Медузы», власти пока решили «не выключать [ютьюб] полностью, но сильно замедлить».

8 августа пользователи сообщили о новом крупном сбое YouTube — сервис перестал открываться на компьютерах и мобильных устройствах в России. В этот день Google впервые зафиксировал явное падение трафика YouTube в России.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», число жалоб на работу ютьюба 8 августа превысило 32 тысячи (1 августа сервис зафиксировал более 14 тысяч жалоб). Больше всего о сбоях сообщали в Москве, Петербурге, Краснодарском крае, Московской, Свердловской и Новосибирской областях. Впоследствии десктоп-версия ютьюба вновь стала доступной, спустя пять дней число жалоб сократилось до двух тысяч.

По сведениям «Коммерсанта», на этом фоне жители российских регионов стали разрывать договоры с операторами связи из-за замедления ютьюба. По словам главы ассоциации «Ростелесеть» Олега Грищенко, пользователи сталкиваются с тем, что ютьюб не работает через «домашнюю сеть», в то время как на мобильных все нормально — и из-за этого они считают, что виноват провайдер домашнего интернета. Ассоциация пожаловалась в министерство цифрового развития и Роскомнадзор, что операторы не могут объяснить пользователям, почему происходит замедление, из-за «отсутствия официальных заявлений в СМИ и опубликованных нормативно-правовых актов».

При этом в онлайн-магазинах резко выросло число скачиваний приложений видеосервисов Rutube и «VK видео» (их создавали как конкурентов и возможную замену YouTube), но также и бесплатных VPN — сервисов для обхода блокировок Роскомнадзора.

На крупных сайтах объявлений, таких как «Авито» и «Юла», пользователям стали предлагать коммерческие «услуги по ускорению YouTube». Такие услуги блокируют как фейковые. Кроме того, Роскомнадзор начал рассылать российским изданиям требования удалить опубликованные инструкции по обходу замедления ютьюба, угрожая им блокировкой. Стали популярны и гайды для родителей о том, где теперь их детям смотреть мультфильмы вместо привычного приложения YouTube Kids.

Вот что рекомендует сделать «Медуза»

Ютьюб в России — на грани полной блокировки. Это не значит, что вам стоит отказываться от просмотра видео на платформе Инструкция «Медузы» о том, как обходить цензуру российских властей

Вот что рекомендует сделать «Медуза»

Ютьюб в России — на грани полной блокировки. Это не значит, что вам стоит отказываться от просмотра видео на платформе Инструкция «Медузы» о том, как обходить цензуру российских властей

Неожиданно противники «деградации» ютьюба нашлись среди властей. Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов направил в РКН запрос с просьбой прекратить замедление ютьюба. Он сослался на данные опросов, согласно которым большинство россиян выступают против ограничения работы видеохостинга. Он заявил, что отечественные аналоги ютьюба не пользуются популярностью, не отличаются разнообразием контента и уступают по уровню удобства использования. «Замедление или блокировка видеохостинга в первую очередь затрагивает интересы простых граждан, имеющих совершенно другой круг интересов (образовательные программы, путешествия, кулинария, спорт и т. д.), не посещающие каналы, распространяющие сомнительную информацию», — говорится в обращении Парфенова.

Партия «Новые люди» запустила на своем сайте петицию с просьбой к властям не замедлять ютьюб. «Начиная кампанию против YouTube (можно как угодно объяснять, но по факту это именно кампания против YouTube), чиновники не предлагают никакой альтернативы, — пишут „Новые люди“. — Нет ничего приятного в том, чтобы зависеть от западных площадок, но адекватного аналога прямо сейчас нет. Замедлять или блокировать YouTube без нормальной альтернативы — значит лишать сотни тысяч людей работы, а миллионы — пространства образования и развлечения». Под их призывом подписались уже более миллиона человек.

В нескольких городах России вспомнили о законных формах протеста. Уведомления о митингах против замедления ютьюба подали в мэрии Москвы, Челябинска и Казани. А в Екатеринбурге расклеили на улицах листовки против блокировки. В Челябинске и Москве митинги уже запретили — причем в столице под видом ковидных ограничений.

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